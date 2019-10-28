(VIDEO)ТЯЖЕЛАЯ ДОЛЯ МОЛДАВСКИХ ВИНОГРАДАРЕЙ
Feedback, 28 octombrie 2019 16:30
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В середине октября на улицах Кишинева, а также в Ботаническом саду расцвели маки, сирень и каштановые деревья. Специалисты называют такое явление аномалией, которая Сообщение (VIDEO) «АНОМАЛИЯ»: В МОЛДОВЕ ЗАЦВЕЛИ МАКИ, СИРЕНЬ И КАШТАНОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ появились сначала на .
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