VIDEO// Alexandru Slusari: „Statul a fost deposedat de trei loturi de teren din strada Grenoble”

08:30

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Grenoble 205, 205/2, 209 , în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Bucuriei 1, 1/6, 1/8, 3, 7, în intervalul de timp între 09:10 - 13:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Durleşti, Florilor, Gribov, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Păcii, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Hirtoape, Tudor Vladimirescu, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 27 August, Dm. Cantemir, Gh. Asachi, Gh. Coșbuc, str și str-la Precupa parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Centru: str. Calea Basarabiei 7, Calea Moșilor 2, 2/1, 19, Ismail 101, 103, 105, 105A, Uzinelor 1, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Academiei 8/1, 10, 12, șos. Hîncești 53, în intervalul de timp între 08:45 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Capricorn 1-15, 2-16, Fecioarei 17A, M. lermontov 47, Roguleni 1-69, 2-46, Zodiac 1-15, 6-52, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1oră) pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Ciocana: bd. Mircea cel Bătrîn 6, 8/1, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10A, Petru Zadnipru 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3 , în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Budeşti, Chişinăului, Gheorghe Asachi, Mioriţa str-la, Primaverii str-la, Sfîntul Gheorghe str-la, Ţărînii str-la, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 11:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa: str. Răsăritului, Valea Ungurului, V. Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 10:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 11. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 12. Anenii Noi: s. Hîrbovăț: str. Boris Glavan, Iurie Gagarin, Hîrbovăț parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Puhăceni: str. Ogorodnaea, Dacia, Puhăceni, Dnestrovscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Speia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Mereni: str. 27 August, 31 August 1989, Alba Iulia, Boris Glavan, Bugeacului, Colinelor, Deşteptării, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir 2 str-la, Dimitrie Cantemir 3 str-la, Festivalului, Florilor, Garoafelor, Gheorghe Coşbuc, Haiducului, Hatmanei, Hîrtopului, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Livezilor, Mereni, Miron Costin, Păcii, Prisăcarului, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Trandafirilor, Victoriei, Viilor, Bucovinei, Arhanghelul Mihail, Ștefan Neaga parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Botnărești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Floreni: str. Floreni, Mihai Eminescu, Primăverii, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Viilor, Voluntarilor, 8 Martie parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Geamăna: str. Gherman Titov, Geamăna, Lucniței, Ștefan Cel Mare parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mereni: str. Ștefan cel Mare, Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 13. Cahul: str. Alexandru Lipcan, Dorobanţilor, Dumbrava Roşie, Krasnov, Mihai Kogălniceanu, Vişinilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Alexandru Ioan Cuza: str. Alexei Mateevici, Dimitrie Cantemir, Eneş Gheorghe, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Brînza: str. Iujnaea, Lenin, Mihail Frunze, Pobedî, Prutului, Serghei Lazo, Sov.Armii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Alexandru Ioan Cuza: str. Enescu George, Viilor, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 14. Cantemir: s. Enichioi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Țîganca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 15. Comrat (UTA Găgăuzia): or, Vulcăneşti: str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurin, Novoselova, Plotnicova, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cazaclia: str. Ciapaeva str-la, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Dezghingea: str. Diubina str-la, Dovjenco, Dubinina, Dzerjinscogo, Lenin, Matrosov, Mihail Frunze, Mihail Tuhacevski, Oleg Coşevoi, Pobeda, Serghei Lazo, Serghei Tiulenin, Serghei Tiulenin str-la, Vlasenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Congaz: str. Maxim Gorki, Lenin, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 16. Călăraşi: str. Alexandru Ce Bun 3 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Anton Macarenco, Gheorghe Asachi 2 str-la, Grigore Vieru, Podiş, Ştefan cel Mare şi Sfint 2s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 1s-la parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Oricova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 17. Căuşeni: str. Troianus, Deccebal parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Săiți: str. Grigore Ureche, Mihail Sadoveanu, Săiţi, Solomiţchi D, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Floricica s. Plop parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 18. Cimişlia: str. Mihai Viteazul, Decebal parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Burebista, Cimislia, Decebal, Gavriil Musicescu, Mihai Viteazul , Mihail Sadoveanu str-la parțial, în intervalul de timp între 11:08 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. 28 Iunie, 31 August 1989, Agutilor, Alecu Russo, Cimislia, Cogîlnic, Decebal, Decebal str-la, Ion Acristinei, Ion Popuşoi, Maria Bleah-Conoval, Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul , Mihai Viteazul str-la, Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu str-la, Morilor, Nicolae Milescu Spătaru, Primăverii, Suveranităţii, Suveranităţii str-la, Tudor Barba, Vasile Alecsandri, Vasile Gladarenco parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Artimonovca, s. Hîrtop, s. Ialpug, s. Mereni, s. Prisaca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Batîr, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Troiţcoe: str. Grigore Cotovschi, Lenin, Maxim Gorki, Molodoi Gvardii, Octeabriscaea, Oleg Coşevoi, Sovetscaea, Troiţcoie parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Carabetovca: str. Grigore Vieru, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mihail Frunze , Molodejnaea, Carabetovca, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Sadaclia: str. Maxim Gorki, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Abaclia: str. Şcolinaea, Abaclia, Lev Tolstoi parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ciopleni partial , în intervalul de timp între 08:30 – 10:00 pentru conectarea noului consumator. s. Bălțata, partial , în intervalul de timp între 10:30 – 12:00 pentru conectarea noului consumator. s. Dubăsarii Vechi, partial , în intervalul de timp între 13:00 – 16:30 pentru conectarea noului consumator. 20. Hînceşti: str. 31 August 1989, Cireşelor, Drumul Naţional, Gheorghe Coşbuc, Industrială, Lăcrimioarelor, Leovscaea, Logăneşti, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Nucilor, Octeabriscaea, Pomicultorilor, Romaniţelor, Soarelui s. Ciuciuleni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Leușeni Vama parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Ialoveni: str. Albinuţa, Bujorilor, Ghiocel, Hîrtop, Ialoveni, Ion Aldea-Teodorovici, Iurie Gagarin, Macilor, Mărţişor, Mihai Viteazul, Speranţa, Toporaşilor, Viilor, Viilor str-la parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor" s. Gangura s. Alexandrovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cărbuna parțial, în intervalul de timp între 10:15 - 12:00 pentru conectarea clienţilor noi s.Cărbuna , partial , în intervalul de timp între 09:15 – 19:00 pentru lucrări de reconstrucție a liniei electrice aeriene. 22. Leova: s. Cîmpul Drept parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Băiuş parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 23. Nisporeni: s. Șendreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Orhei: s. Piatra parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Peresecina: str. Alexandru Donici str-la, Chişinăului, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Nouă, Petru Rareş, s.Peresecina, Sportivă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tcacenco, Tineretului, 31August parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 25. Străşeni: str. Alexandru Marinescu , Alexandru Marinescu str-la, Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. Cîmpiilor , Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Cojuşna, Sireţcaea, Sîreţului , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei , Nucarilor, Petru Rareş parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dolna parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 26. Ştefan Vodă: s. Căplani: str. Ștefac Cel Mare, Căplani, Lenin, Sov. Armii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Olănești: str. 31 August , Olănești, Basarabiei parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Popeasca: str. Boris Glavan, Ion Creanga, Livezilor, Iscra, Serghei Lazo, Suvorova, Popeasca parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cioburciu: str. Chirov, Ciapaeva, Lenin, Lomachina, Maxim Gorki, Mihail Frunze, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Răscăieți: str. Ștefan Cel Mare, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 12:30 - 14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 27. Taraclia: s. Orehovca: str. Orehovca Noua, Orehovca, s. Salcia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 28. Teleneşti: s. Bănești parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Scorțeni, s. Chersac parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Negureni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.