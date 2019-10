Internauții, indignați că Maia Sandu susține candidatura lui Andrei Năstase

14:45

Deputatul PSRM Grigore Novac este gata să-l voteze pentru Andrei Năstase, în turul doi al alegerilor din Capitală, dacă ultimul va răspunde sincer la câteva întrebări. Acestea se conţin într-un articol publicat de Novac pe blogul său.Grigore Novac îl întreabă pe Andrei Năstase, dacă votul său recent de la APCE este unul Pro-România sau Pro-Rusia şi îi reproşează liderului PPDA că se crede egal preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, şi cancelarului Germaniei, Angela Merkel.„Votul Dvs de la APCE a fost pro România, or anti România? Cine a votat pro România: Dvs or dl Popșoi? Spune-ți cinstit, ce va spus atunci dl Popșoi? Or poate dl Popșoi ne ajută aici? Aici vă rog să nu faceți paralelă între “sânguri” și Macron și Merkel. Nici Macron, și nici Merkel nu s-au declarat unioniști. Și chiar nu e modest – mai aveți de crescut până la Macron și Merkel. Vreo 200 de ani”, scrie Grigore Novac.Acesta îi cere lui Andrei Năstase să comenteze şi acuzaţiile liderului PL, Dorin Chirtoacă, privind implicarea în deturnarea a 8 milioane de lei, în urma fraudei de la AIR Moldova.„Acuzațiile aduse de către Chirtoacă, referitoare la furtul a peste 8 milioane de euro, în care el spune că sunteți implicat direct sunt adevărate? Dacă o să spune-ți că nu-s adevărate – de ce nu l-ați atacat pe Chirtoacă în instanță? Întâlniți-vă public cu Chirtoacă și discutați probele lui și anti-probele Dvs. Sunt gata să moderez acest duel”, notează deputatul PSRM.Grigore Novac îi mai cere lui Andrei Năstase să spună şi de unde are bani, pentru a-şi cumpăra maşini de lux.„Istoria cu mașina de 1 milion de lei. Chiar sincer credeți că după ce ați fost șomer timp de vreo 6 ani, ori cât acolo, și nu ați câștigat niciun leuț, noi trebuie să credem că milionul ăsta vi la dat soția să vă cumpărați mașină în Chișinău? În Chișinăul unde ea nu vrea să trăiască? Timp de 6 ani din ce bani ați trăit? Cât ați cheltuit pe lună și de unde va veneau banii? De câte ori zburat undeva în acești ani și din a cui bani? În momentul în care Năstase face public lumină în aceste trei subiecte – Novac îl votează”, conchide Grigore Novac.