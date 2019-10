În Liban, peste 170 de mii de oameni au format un lanţ uman

13:30

O serie de perchezitii au fost efectuate in aceasta saptamana in vagoanele-restaurant ale trenurilor care circula in afara Republicii Moldova.Potrivit Procuraturii Generale, descinderile au legatura cu suspiciunea ca in acele garnituri erau transportate bauturi alcoolice, dar si alte marfuri, in baza unor acte falsificate.