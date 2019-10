Liderul ISIS, Al Baghdadi, s-a sinucis în timpul unui raid Delta Force /// VIDEO

10:20

Venus te impinge sa fii onest, creste intimitatea in relatii, nimic nu mai este interzis sau tabu. Ai sansa adevarata de a patrunde adanc in inima ta si a spune ce ai pe suflet. Toata aceasta descarcare va creste increderea in cuplu.Weekend-ul se afa sub influenta provocatoarei Luni noi in Scorpion, din 28 octombrie. Orice rana a trecutului, oricat de dureroasa a fost, poate fi vindecata acum prin darul iertarii! Energia vindecatoare a acestei Luni Noi ne face sa iertam si sa primim iertare chiar si acolo unde credeam ca este imposibil!Ca sa setam noi drumuri, e nevoie mai intai sa ne desprindem cu iertare si acceptare de tot ce a fost, sa lasam trecutul in urma considerandu-l doar experienta, sa nu ne mai temem de amintiri, sa transformam o trauma intr-o poveste. Orice probleme de relatii pot fi vindecate acum de aceasta Luna Noua prin COMPASIUNE, IUBIRE SI IERTARE. Abia apoi iti poti urma visele, liber de vinovatie sau regret.