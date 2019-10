Air Moldova vine cu o reactie privind pasagerul buclucas de pe cursa Londra- Chisinau. Barbatul ce a urcat beat in avion, dandu-se in spectacol a fost inclus in lista neagra a companiei

Air Moldova vine cu o reactie privind pasagerul buclucas de pe cursa Londra- Chisinau. Barbatul ce a urcat beat in avion, dandu-se in spectacol a fost inclus in lista neagra a companiei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md