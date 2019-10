LIVE | Noi proteste în Hong Kong. Poliția a folosit din nou gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea

18:40

Preşedintele american Donald Trump, un vechi admirator al firmei lui Steve Jobs, a criticat sâmbătă dispariţia butonului fizic la noile iPhone, o reclamaţie pe care i-a adresat-o în mod direct, pe Twitter, lui Tim Cook, CEO-ul Apple, relatează AFP. ”Lui Tim: butonul iPhone-ului era CU MULT mai bun decât trecerea degetului peste” ecran, a scris el vineri pe Twitter. To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019 Donald Trump a trecut de la un smartphone Android la un iPhone în martie 2017, anul în care Apple a abandonat butonul fizic al modelelor sale de gamă înaltă în favoarea unei utilizări 100% tactile, iar în prezent este necesar să se apese pe ecran pentru ca să apară interfaţa şi să treacă cu degetul peste ecran pentru a schimba. Această schimbare pare să fie ţinta nemulţumirii preşedintelui şi nu noul iPhone 11 lansat de Apple în septembrie. Aceasta nu este prima oară când Trump critică alegerea concepţiei gigantului american al tehnologiei. În 2013, într-o postare pe Facebook, Donald Trump a dat un sfat firmei. ”Eu am multe produse Apple şi mi-e dor de Steve Jobs. Tim Cook trebuie să crească imediat mărimea ecranelor iPhone. Ar trebui să fie un pic mai mare ca ecranul Samsung şi Apple ar face bine să o înţeleagă repede, pentru că va pierde o afacere mare. Mie îmi place ecranul mai mare”, scria el. Altfel preşedintele american nu şi-a ascuns vreodată admiraţia faţă de predecesorul lui Tim Cook, Steve Jobs, în pofida trecerii sale tardive de la Android la Apple. Preşedintele american a îndemnat, pe ton de glumă, în august 2013, la aducerea la conducerea Apple a liderului decedat în 2011. ”Nu-mi vine să cred că Apple nu a scos un iPhone cu un ecran mai mare. Samsung va profita de asta. STEVE JOBS TREBUIE CĂ SE ÎNTOARCE ÎN MORMÂNT”, a scris el pe Twitter în septembrie 2013. Donald Trump consideră că Tim Cook suferă de pe urma comparării cu predecesorul său în ceea ce priveşte alegerile strategice pe care le-a făcut de când conduce Apple. În martie, preşedintele l-a desemnat pe Tim Cook drept ”Tim Apple”. Era ”pentru a câştiga timp”, s-a justificat preşedintele.