Nu crede ÎN SUPERSTIȚII? Daniela Ciocanu: „Pentru prima dată am un pus un ceas pe mână la 30 de ani, Victor mi l-a dăruit”

16:00

leana Lazariuc are o familie perfectă. Are doi băieți superbi împreună cu Ion Ion Țiriac și are grijă să-i țină cât mai departe de lumina reflectoarelor, scrie liberatateapentrufemei.ro Fiica Anastasiei Lazariuc este o femeie fericită și este foarte discretă când vine vorba despre familia. Are doi băieți superbi, care pe zi ce trece se fac […]