Donald Trump va face un anunţ „foarte important” duminică dimineaţa

Evenimente 97: La vârsta de 44 de ani Traian a fost adoptat de împăratul roman Nerva. 625: Honoriu I a devenit papă. 939: Edmund I îi succede lui Athelstan ca rege al Angliei. 1275: Contele Floris al V-lea de Olanda și Zeelanda a emis un act prin care a scutit de dări locuitorii orașului Amsterdam care construiseră un pod și un baraj peste râul Amstel, aceasta fiind prima atestare documentară a numelui așezării. 1492: Cristofor Columb descoperă Cuba. 1553: La Geneva, sub dominația lui Jean Calvin, teologul și medicul spaniol Miguel Servet este ars pe rug. 1644: Războiul Civil Englez: Are loc a Doua Bătălie de la Newbury. 1662: Carol al II-lea al Angliei vinde Dunkerque Franței pentru 40.000 de lire sterline. 1687: Este semnat Tratatul de la Blaj, prin care Imperiul Habsburgic obligă 12 orașe transilvăne să primească la iernat trupele imperiale. Începutul penetrației austriece în Transilvania. Vor urma numeroase conflicte militare între armata habsburgică și locuitorii celor 12 cetăți. 1726: Premiera mondială a cantatei Ich will den Kreuzstab gerne tragen de Johann Sebastian Bach. 1795: Spania și Statele Unite ale Americii au semnat Tratatul de la San Lorenzo, în virtutea căruia erau stabilite granițele de sud ale SUA la paralela 31, fapt ce a dat americanilor dreptul de a expedia mărfuri pe fluviul Mississippi fără a plăti taxe Spaniei. 1797: Este semnat Tratatul de la Campo Formio dintre Franța și Austria. 1806: Napoleon I se mută în capitala Prusiei învinse. 1810: Statele Unite ale Americii au anexat fosta colonie spaniolă Florida de Vest. 1872: Se încheie, la București, o Convenție româno-austro-ungară referitoare la joncțiunea liniilor ferate austro-ungare și române. 1873: Joseph F. Glidden, un fermier american, a inventat sârma ghimpată. 1878: Banca de economii The Manhattan Savings Bank din New York City a fost jefuită. Suma furată a fost de trei milioane de dolari. Prezumtivul șef al bandei de hoți, George "Western" Leslie, nu a fost întemnițat, din lipsă de dovezi. 1904: S-a dat în folosință prima linie a metroului din New York City, linie ce leagă primăria orașului de cartierul Harlem. 1916: Sfârșitul celei de-a doua bătălii de la Oituz. Trupele române rezistă eroic, barând puternica ofensivă inamică germano-austriacă. 1918: Guvernul român a adresat trupelor de ocupație un ultimatum de 24 de ore prin care le-a cerut să părăsească teritoriul României. 1934: Începe marșul de 100.000 comuniști sub conducerea lui Mao Zedong prin China (Marșul cel Lung). 1936: Mrs Wallis Simpson completează actele de divorț, care îi va permite în cele din urmă să se căsătorească cu regele Eduard al VIII-lea al Regatului Unit, forțând astfel abdicarea sa de la tron. 1938: Americanul Du Pont a anunțat denumirea primei fibre sintentice, nylon (65 de ani). 1938: Este inaugurată, la Târgu Jiu, „Coloana fără sfârșit”, celebra sculptură a lui Constantin Brâncuși. 1940: Reînhumarea, la Predeal, a osemintelor unor legionari uciși în timpul lui Carol al II-lea. 1947: Marele Ducat de Luxemburg devine membru Oraganizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. 1948: Ministrul Teohari Georgescu dispune arestarea episcopilor catolici din România și suprimarea Bisericii Române Unite cu Roma. 1949: Un avion care zbura de la Paris la New York s-a prăbușit în apopiere de Azore. Printre victime, violonistul Ginette Neveu și boxerul Marcel Cerdan. 1951: În urma câștigării alegerilor de către Partidul Conservator, Winston Churchill este numit prim-ministru, pentru a treia oară. 1953: Testul nuclear britanic Totem 2 este detonat la Emu Field, Australia. 1960: Côte d'Ivoire devine membru UNESCO. 1961: Mauritania și Mongolia devin membre la Organizația Națiunilor Unite. 1964: Malawi devine membră UNESCO. 1966: Organizația Națiunilor Unite retrage mandatul Republicii Africa de Sud asupra Namibiei. 1971: Republica Democrată Congo este redenumită Zair. 1972: Bangladeș devine membru UNESCO. 1984: Este deschisă magistrala Baikal-Amur din Siberia. 1978: Președintele egiptean Anwar Sadat și premierul israelian Menahem Begin au primit Premiul Nobel pentru Pace pentru acordurile încheiate în Orientul Mijlociu. 1990: Saparmyrat Nyýazow devine preșdintele statului Turkmenistan. 1991: Turkmenistan își proclamă independența față de Uniunea Sovietică 1991: În Polonia au loc primele alegeri libere după război. 1995: Fostul premier italian Bettino Craxi este condamnat in absentia de corupție. 1998: Gerhard Schröder va fi ales pentru prima dată Cancelarul Germaniei. 2003: După un șir de atentate în Bagdad mor mai mulți de 40 de oameni. 2004: Cutremur în Vrancea, de 6 grade pe scara Richter și o intensitate în zona epicentrală de 7 grade pe scara Mercalli. Fără victime sau pagube materiale. 2005: La Paris încep revolte de stradă, după moartea a doi adolescenți musulmani. Nașteri 1401: Caterina de Valois, soția regelui Henric al V-lea al Angliei (d. 1437) 1612: Magdalene Sybille de Brandenburg-Bayreuth, Electoare de Saxonia (d. 1687) 1728: James Cook, navigator britanic (d. 1779) 1731: Rafael Landívar, poet guatemalez (n. 1793 1736: James Macpherson, poet scoțian (d. 1796) 1744: Mary Moser, pictor englez (d. 1819) 1759: Ferenc Kazinczy, scriitor, poet și traducător ungur (d. 1831) 1760: August von Gneisenau, mareșal prusac (d. 1831) 1782: Niccolò Paganini, compozitor, violonist italian (d. 1840) 1811: Isaac Merritt Singer, industriaș, inventator american (d. 1875) 1835: Simon Jenko, poet slovac (d. 1869) 1858: Theodore Roosevelt, politician american, al 26-lea președinte al Statelor Unite (d. 1919) 1858: Prințul Valdemar al Danemarcei, fiul regelui Christian al IX-lea al Danemarcei (d. 1939) 1882: Charles Du Bos, scriitor și critic literar francez (n. 1939) 1901: Aleksandrs Čaks, poet, dramaturg și jurnalist leton (d. 1950) 1907: Károly Acsády, scriitor, poet și jurnalist maghiar (d. 1962) 1908: Lee Krasner, pictoriță americană (d. 1984) 1910: Alexandru Elian, savant și dascăl de teologie român (d. 1998) 1910: Jimmy Murphy, fotbalist galez (d. 1989) 1910: Jack Carson, actor american de origine canadiană (d. 1963) 1913: Otto Wichterle, inventatorul lentilelor de contact (d. 1998) 1913: Luigi Piotti, pilot italian (d. 1971) 1914: Dylan Marlais Thomas, poet englez (d. 1953) 1916: Kazimierz Brandys, scriitor polonez (d. 2000) 1918: Teresa Wright, actriță americană (d. 2005) 1922: Carlos Andrés Pérez, fost președinte al Venezuelei (d. 2010) 1922: Michel Galabru, autor francez (d. 2016) 1923: Roy Fox Lichtenstein, pictor american (d. 1997) 1924: Lucreția Ciobanu, interpretă de muzică populară 1925: Warren Christopher, avocat și diplomat american (d. 2011) 1925: Romulus Bărbulescu, critic literar, dramaturg, eseist român (d. 2010) 1927: Oprea Vlase, antrenor de handbal român (d. 2011) 1930: Andrei Filotti, inginer român, specialist în gospodărirea apelor 1931: Nawal El Saadawi, scriitor egiptean 1932: Sylvia Plath, poetă, eseistă americană (d. 1963) 1934: Sanda Toma, actriță română de teatru și film 1936: Dumitru Furdui, actor român de teatru și film (d. 1998) 1936: Dave Charlton, pilot de Formula 1 sud-african 1939: John Cleese, scriitor, actor britanic 1940: John Gotti, mafiot american 1945: Luiz Inácio Lula da Silva, președinte de stat brazilian 1946: Ivan Reitman, regizor candian de origine cehă 1946: Mihaela Mihai, cântăreață română 1951: K.K. Downing, chitarist englez (Judas Priest) 1952: Francis Fukuyama, politolog american 1952: Roberto Benigni, actor italian 1960: Oleg Bryjak, bariton kazah (d. 2015) 1953: Robert Picardo, actor, scenarist și regizor american 1962: Teodora Mareș, actriță română de teatru și film 1966: Marko Perković Thompson, compozitor croat 1974: Eduard Raul Hellvig, politician român 1980: Tanel Padar, cântăreț eston 1980: Moony, cântăreață americană 1981: Jenni Dahlman, model finlandez 1982: Jessy Matador, cântăreț de origine congoleză care locuiește in Franța 1984: Kelly Osbourne, cântăreață, actriță britanică 1986: Erica Dasher, actriță americană 1989: Marilena Burghel, handbalistă română 1992: Stephan El Shaarawy, fotbalist italian Decese 939: Æthelstan, rege englez 1312: Ioan al II-lea de Brabant, duce de Brabant (n. 1275) 1331: Abu al-Fida, istoric și geograf arab (n. 1273) 1439: Albert al II-lea al Germaniei, rege a Ungariei și Boemiei (n. 1397) 1505: Ivan al III-lea Vasilievici, mare cneaz al Moscovei (n. 1440) 1553: Michel Servet, medic și teolog spaniol (n. 1511) 1597: Alfonso di Ercole II d'Este, Duce de Ferrara (n. 1533) 1613: Gabriel Báthory, principe al Transilvaniei (n. 1602) 1675: Gilles Personne de Roberval, matematician francez (n. 1602) 1845: Jean Peltier, fizician francez (n. 1785) 1897: Mary Adelaide de Cambridge, mama reginei Mary a Regatului Unit (n. 1833) 1914: Prințul Maurice de Battenberg (n. 1891) 1936: Bogdan Amaru, prozator, dramaturg, eseist român (n. 1907) 1938: Alma Gluck, cântăreață americană (n. 1884) 1954: Franco Alfano, compozitor italian (n. 1875) 1968: Lise Meitner, fiziciană austriacă (n. 1878) 1980: John Hasbrouck van Vleck, fizician american, laureat al Premiului Nobel (n. 1899) 1985: Alice Botez, prozatoare română (n. 1914) 1990: Prințesa Sophie von Hohenberg, fiica Arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei (n. 1901) 1992: David Bohm, fizician (fizica cuantică) american (n. 1917) 2008: Heinz Krügel, fotbalist și antrenor german de fotbal (n. 1921) 2010: Néstor Kirchner, al 51-lea președinte al Argentinei (n. 1950) 2015: Mitzura Arghezi, actriță română (n. 1924) 2016: Nicolae Coman, compozitor, poet, profesor, traducător și muzicolog român (n. 1936) Sărbători în calendarul ortodox: Cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi; Sf. Mucenic Nestor în calendarul greco-catolic: Sf. Nestor, martir († sec. IV) în calendarul romano-catolic: Sabina, martiră († 120 sau 126, Roma). Bazilica S. Sabina de pe colina Aventin din Roma îi poartă numele. în calendarul lutheran: Laurentius Petri (Lars Petersson), arhiepiscop de Uppsala, reformatorul Suediei († 27 octombrie 1573, Uppsala). Turkmenistan: Ziua independenței (1991) Sfântul Vincent și Grenadine: Ziua independenței (1979)