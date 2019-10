Un șofer a ajuns cu mașina într-un copac, pe strada Dimo din Durlești. Martorii: Era beat și fugea de poliție

09:20

O tânără din Vietnam i-a trimis mamei sale o serie de mesaje cutremurătoare, scriindu-i că „va muri fiindcă nu mai poate respira”. Mesajul a fost trimis, marți, cu două ore înainte ca autoutilitara să fie descoperită în Essex, scrie Daily Mail. „Îmi pare rău, mamă. Călătoria mea peste graniță nu a avut succes. Te iubesc atât de mult. Mor fiindcă nu mai pot respira”. Brother of a Vietnamese woman tells the BBC he fears she is among the Essex lorry dead. Pham Tra My, 26, has not been heard from since she sent urgent messages home saying she could not breathe. Last know location was Belgium after a failed attempt to cross to the UK. pic.twitter.com/H4Rk2MxrMg— Dominic Casciani (@BBCDomC) October 25, 2019 Familia tinerei nu mai are nicio veste despre aceasta, temându-se că fiica lor ar putea fi printre cele 39 de victime descoperite în camionul frigorific. Poliția din Essex, Marea Britanie, a descoperit miercuri în containerul unui camion venit din Bulgaria, cadavrele a 39 de persoane. Poliția a fost apelată de serviciul de ambulanță după ce a fost făcută descoperirea în parcul industrial Waterglade din Eastern Avenue, Grays. În containerul camionului pe care îl conducea au fost descoperite 39 de cadavre, dintre care 38 de adulți și un adolescent, susține poliția din Essex.