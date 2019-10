Nu uitați! În această noapte trecem la ora de iarnă

15:10

Incendiu de gaz în Turkmenistan, aprins accidental în 1971 de către oamenii de știință Bule de gheață cu metan, Lacul Abraham din Alberta Catatumbo Lightning, fenomen care are loc în timpul nopții 140-160 de nopți pe an Crabii roșii de pe insula Crăciunului. În fiecare an 43 de milioane de crabi migrează pentru a-și așeza ouăle în ocean Fugind din calea apelor involburate, lânga Wagga Wagga, Australia, mii de paienjeni acoperă câmpurile Cercurile făcute de un peste balon pentru a atrage femelele...