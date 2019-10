video | Nu are creier, dar dispune de 720 de organe sexuale și se mișcă cu 4 cm pe oră. Un nou organism, descoperit la o grădină zoologică din Franța

18:30

A fost desemnată câștigătoarea concursului Miss Earth din acest an. Aceasta se numește Nellys Pimentel, are 22 de ani și este din Puerto Rico. Concursul din acest an a fost despre florile care reprezintă țara concurentelor. Deoarece competiția ține și de schimbările de mediu, participantele au trecut preliminar prin trei etape. Juriul le-a apreciat frumusețea corpului,