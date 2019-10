Cartea care te pune în pielea unui copil de 9 ani la Auschwitz

17:20

PE SCURT Chișinău are nevoie de Batman, iar Vera Borcuta, artistă, i-a găsit și locul: pe clădirea primăriei Chișinău. În contextul alegerilor generale locale și al hramului Capitalei, tânăra zice că orașul are nevoie de cineva care să-i învețe pe oameni, cel puțin, să nu arunce gunoiul pe jos. PE LUNG Vera Borcuta este o […] The post Capitala văzută prin ochii unei artiste: „Chișinău are nevoie de un Batman” appeared first on Moldova.org.