HOROSCOP: Află ce îți rezervă astrele, azi, 26 octombrie

"Sărbătorim astăzi 75 de ani de la eliberarea integrală a teritoriului României de către armata noastră, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Această aniversare are o semnificaţie cu atât mai profundă, cu cât tot anul acesta se împlinesc şi 15 ani de la intrarea României în NATO, un bun prilej aşadar de a onora sacrificiile şi implicarea tuturor celor care au apărat unitatea statului român şi identitatea noastră naţională. Parcursul euroatlantic şi european al României s-a bazat şi pe profesionalismul şi seriozitatea cu care armata a participat la operaţii militare în afara teritoriului naţional, acolo unde interesele ţării noastre o cereau, alături de aliaţii noştri", a afirmat Iohannis, la ceremonia militară de la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, cu prilejul Zilei Armatei. El a spus că "schimbările de paradigmă privind securitatea internaţională şi regională determină necesitatea adaptării conceptului de apărare a ţării şi de securitate naţională la dinamica din ce în ce mai imprevizibilă a mediului de securitate internaţional, în care riscurile şi ameninţările se amplifică şi se diversifică permanent". "În prezent, Armata României este o instituţie profesionalizată şi performantă, având o contribuţie decisivă la îndeplinirea angajamentelor României în cadrul Alianţei Nord-Atlantice şi la implementarea Politicii de Apărare şi Securitate Comună în Europa, prin participarea la misiunile comune, desfăşurate pentru combaterea terorismului internaţional, precum şi la promovarea securităţii şi stabilităţii regionale. Apartenenţa la NATO, la Uniunea Europeană şi amplificarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii conferă României cel mai înalt grad de securitate şi un profil de partener serios şi responsabil, consolidat la nivel internaţional. Mai mult, România nu este doar un beneficiar, ci şi un furnizor de securitate şi de viziune despre cum trebuie organizată securitatea internaţională, pentru că fără acţiune constantă şi coerentă, fără management riguros, fără coordonare între instituţii vom rămâne mereu doar la bune intenţii şi jumătăţi de măsură", a afirmat Iohannis. Preşedintele a subliniat că "prioritatea strategică a României este şi va rămâne o relaţie transatlantică puternică". "Consolidarea profilului şi a vizibilităţii României în NATO constituie un obiectiv strategic pe care voi continua să îl urmăresc cu consecvenţă. De altfel, la summiturile NATO am obţinut rezultate notabile, precum atingerea obiectivelor ţării noastre în cadrul procesului de implementare a prezenţei înaintate a NATO, asigurarea coerenţei acestui proces între nordul şi sudul flancului estic sau atenţia sporită acordată regiunii Mării Negre. România a reiterat constant necesitatea consolidării prezenţei aliate avansate pe întreg flancul estic al NATO, solicitând implicarea suplimentară a aliaţilor pentru asigurarea misiunilor de poliţie aeriană şi de patrulare maritimă, respectiv pentru operaţionalizarea structurilor de luptă, de comandă şi control NATO, dispuse pe teritoriul naţional, ca parte a Structurii de Forţe a NATO", a adăugat şeful statului. El a mai spus că asigurarea securităţii extinse a României include şi dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor strategice existente, în special a celui cu Statele Unite ale Americii, menţionând vizita recentă în SUA, unde a discutat cu preşedintele Statelor Unite despre asigurarea unei prezenţe militare consistente a Statelor Unite în România şi în Marea Neagră. "Este esenţial ca angajamentul cu privire la creşterea bugetului pentru Apărare să fie respectat, pentru că această iniţiativă a adus recunoaşterea aliaţilor şi beneficii certe pentru securitatea României", a mai afirmat preşedintele. Preşedintele Iohannis a evidenţiat participarea militarilor Armatei României, sub egida ONU, NATO şi UE, la misiuni de combatere a terorismului, de sprijinire a păcii sau umanitare, arătând că aceasta reprezintă "dovada că ţara noastră înţelege să-şi respecte cu responsabilitate obligaţiile pe care şi le-a asumat". "Îmi exprim aprecierea şi recunoştinţa pentru cei peste 1.000 de militari care îşi îndeplinesc cu profesionalism misiunile în teatrele de operaţii, riscându-şi viaţa în numele angajamentelor luate de România ca membru al Alianţei Nord Atlantice. Cu acest prilej, salut şi participarea a peste 100 de militari români la Grupul de Luptă al NATO din Polonia, condus de Statele Unite ale Americii, precum şi a celor din cadrul misiunilor conduse de Uniunea Europeană în Bosnia şi Herţegovina sau în Georgia. Urez, totodată, mult succes aviatorilor detaşaţi pe continentul african, în premieră, în cadrul Misiunii Multidimensionale Integrate a ONU de Stabilizare în Republica Mali", a mai spus Iohannis. Şeful statului a transmis militarilor că Armata României este "demnă de trecutul şi eroii ei". "Sunt mândru că Armata României de astăzi, demnă de trecutul şi de eroii ei, rămâne pentru poporul român un reper moral, o ancoră de stabilitate şi este privită cu multă încredere şi acelaşi respect atât în ţară, cât şi peste hotare", a spus Iohannis. El a menţionat că, în semn de preţuire şi apreciere pentru rezultatele deosebite obţinute, a decorat, cu prilejul Zilei Armatei, Drapelul de Luptă al Comandamentului Forţelor Întrunite cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler cu însemne de pace pentru militari. Totodată, preşedintele a punctat că 421 de militari din Academia Tehnică Militară "Ferdinand I", Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", Institutul Medico-Militar Bucureşti şi din Centrul de instruire pentru muzici militare au depus Jurământul militar, expresie a devotamentului faţă de neam şi patrie. "Aduc un omagiu memoriei martirilor căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării şi în acelaşi timp îi asigur de aprecierea şi respectul meu pe veteranii de război, pentru tot ceea ce au realizat în beneficiul statului român, sub culorile drapelului naţional", a mai afirmat Iohannis, menţionând că a conferit şi primele medalii comemorative "Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului" pentru a răsplăti eforturile instituţiilor care păstrează, cinstesc şi cultivă memoria eroilor şi a faptelor de acum 100 de ani. "Vă felicit cu prilejul Zilei Armatei României şi vă urez succes în continuare în nobila misiune de a sluji patria sub tricolor! La Mulţi Ani, Armata României!", a transmis preşedintele, în final.