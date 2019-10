Tinerii din proiectul Music Connecting People au adus fericire la intersecția credințelor prin muzică și frumos

14:00

Facultatea Inginerie Economică și Business de la UTM anunță lansarea proiectului Jean Monnet Module EU4SID – Sustainable Industrial Development in the Context of European Integration / Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene.