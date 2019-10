Margaret Atwood, recompensată cu o distincţie rară acordată de regina Marii Britanii

În cadrul unei ceremonii de investitură desfăşurată vineri la Castelul Windsor, autoarei canadiene i-a fost oferit titlul Order of the Companions of Honour pentru servicii aduse literaturii. Margaret Atwood, care a fost recompensată, luna aceasta, alături de autoarea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo, cu Booker Prize, o prestigioasă distincţie literară ce răsplăteşte opere de ficţiune scrise în limba engleză şi publicate în Regatul Unit sau Republica Irlanda, a declarat pentru Press Associatio...

