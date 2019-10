CEC a atribuit mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a patru deputați

10:50

Modificările se referă, în special, la itinerarele unor rute de autobuz.Astfel, traseul rutei de autobuz nr. 11 este stabilit în ambele direcţii pe str. Spicului (în adiacentul Gării de Sud).De asemenea, ruta nr. 33, va circula tur/retur pe str. Tineretului din oraşul Sângera.O altă modificare vizează comasarea rutelor de autobuz nr. 16 şi nr. 20. Astfel, ruta nr. 16 va avea denumirea „Universitatea Agrară - or. Vatra" şi următorul itinerar:tur: str. Mirceşti, şos. Balcani, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, or. Vatra;retur: or. Vatra, Calea Ieşilor, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, şos. Balcani, str. Mirceşti.