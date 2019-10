10 persoane au ajuns la spital cu intoxicaţii

07:50

Miza candidatului blocului ACUM, Andrei Năstase, în turul doi de scrutin este politizeze votul. Pentru că dacă el și candidatul socialist Ion Ceban se apucă să discute despre kW, cabluri și grosimea țevilor, Andrei Năstase nu are șanse. De această părere este președintele Institutului pentru Inițiative Strategice, Andrei Popov. Potrivit lui, Ion Ceban trebuie să-și mobilizeze electoratul socialist, dar și să atragă alegători de pe centru, transmite IPN cu referire la o emisiune de la Jurnal TV. În opinia lui Andrei Popov, candidatul blocului ACUM are nevoie să mobilizeze cele 17% de unioniști. „El are de recuperat, totuși, de la 31%, câte a acumulat în primul tur, la 51%, cât îi trebuie pentru victorie, iar aceasta înseamnă 20%. Ceban are de recuperat doar 10%. Numai că, spre deosebire de Năstase, care are rezerve bunișoare, Ceban nu prea are de unde să le scoată în mod natural”, a explicat Andrei Popov. În opinia lui, singura rezervă a lui Ion Ceban este ca, păstrând nucleul disciplinat socialist, de stânga, să mai atragă alegători de pe centrul politic. Andrei Popov consideră că actualmente candidatul blocului ACUM este într-o situație dificilă pentru că, dacă anunță că va face majoriate în CMC cu socialiștii, nu va avea susținerea electoratului unionist, iar dacă anunță că face alianță cu reprezentanții PDM, Partidul Șor și alții, ar putea să-și piardă din electoratul propriu. Analistul politic român Armand Goșu susține că, din câte a înțeles din discuțiile cu locuitorii Chișinăului, aceștia își doresc în fruntea Primăriei o persoană ca să știe să atragă fonduri pentru dezvoltarea orașului. El consideră că orașul a ajuns într-o stare foarte proastă și oamenii nu mai țin cont de culoarea politică, ci de capacitățile candidaților. În opinia lui Armand Goșu, președintele Igor Dodon își dorește ca Ion Ceba să obțină victoria la Primăria capitalei inclusiv pentru următoarele alegeri prezidențiale care vor avea loc anul viitor. „Care este obiectivul lui Dodon? El are alegeri prezidențiale. Chișinăul înseamnă mai mult de o treime din electoratul Republicii Moldova. Cine controlează Chișinăul, poate să seteze mult mai puternic trenduri politice”, a afirmat Armand Goșu. Andrei Năstase a acumulat la scrutinul de duminică 31,08% din sufragii, iar Ion Ceban – 40,19% din voturi. Turul doi pentru alegerea primarului capitalei va avea loc pe data de 3 noiembrie 2019. sursa: ipn