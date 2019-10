(video) 10 motive pentru care să vii la recitalul „Florin Piersic…Pur și Simplu” și spectacolul „Străini în noaptea”

13:00

Artistul sud-coreean Joongwon Jeong are un talent unic pentru transformarea tablourilor a celor mai renumiți pictori din trecut în tablouri hiperrealiste. Picturile lui Van Gogh, statuia lui Venus de Milo și chiar The Creation of Adam de Michelangelo sunt doar câteva dintre operele de artă în care Joongwon a inspirat o nouă viață.