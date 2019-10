Situația OSC-urilor din Republica Moldova în 2018

14:45

Citiți un interviu cu Victoria Secu, directoare executivă AO FCPS (în fotografie), despre rezultatele anului 2018 și planurile pentru anul început. - Dragă Victoria, caracterizați în cinci cuvinte anul 2018 pentru organizație. - E imposibil să redai în cinci cuvinte activitatea echipei FCPS, pentru că ceea ce facem este multilateral și, de obicei, vorbim de programe și proiecte. Dar, totuși, dacă ne gândim mai bine, anul 2018 ne-a adus dezvoltare, credibilitate, vizibilitate, eficiență și dinamism. Practic, în anul care s-a scurs, poate că am avut puține proiecte, dar a fost un an foarte dinamic, cu multe rezultate de care ne mândrim. - AO FCPS face publice rapoartele de activitate după adunarea generală, adică nu mai devreme de luna aprilie. Până atunci vă rog să anticipați și să ne spuneți, care sunt principalele realizări ale anului 2018, care au marcat într-un fel sau altul viaţa asocțaiei? - Rezultatele noastre în 2018 au fost pe domeniile cheie pe care activăm, prin care contribuim la îndeplinirea misiunii noastre – îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități. Am continuat și în 2018 să aducem specialiștii din Echipa Mobilă în casele a 39 de familii, care au copii cu dizabilități. Ne-am îndeplinit în așa fel angajamentul față de familii și față de cei care ne dau bani, ca să prestăm servicii de cât mai bună calitate la locul lor de trai. Cei patru specialiști calificați au reușit să meargă, în total, cu peste o mie de intervenții în aceste 39 de familii. Anul a fost deosebit și prin faptul că profesioniștii pe care îi avem în Echipa Mobilă au devenit consultanți pentru crearea serviciului similar în regiunea Transnistriană, și, evident, suntem mândri de asta. Dar să știți că de consultanță au avut parte în total 91 de familii care educă copii, or, părinții au participat la un program de instruire prin care au învățat metode, tehnici, au putut comunica între ei, cum să facă față problemelor de educație a unor copii cu dizabilități. De obicei, părinții care asistă la aceste ore de asistență a specialiștilor (psihopedagog, psiholog, kinetoterapeut, asistent social) au foarte multe întrebări, legate de cum să construiască relațiile în familie și cu copilul în special. Trebuie să spunem, că standardele de lucru a unei echipe mobile presupun asistență din partea noastră unui număr de 25 de copii, dar dacă vedem nevoile oamenilor, ne este greu să rămânem indiferenți. Asta înseamnă că am mers foarte frecvent în fiecare familie selectată pentru asistență. Înafară de orele de consultanță, i-am implicat și în alte activități: excursii, școli de vară. Un alt domeniu important pentru noi este incluziunea educațională în școli și grădinițe. Chiar dacă ne confruntăm cu multe situații specifice, am reușit să includem în instituții de învățământ 14 copii (8 la grădiniță și 6 la școală). - Dacă nu intervenea asociația, ce era să fie? În ce măsură se respectă drepturile acestor copii în așa caz? - În cel mai bun caz, ar fi avut ore la domiciliu, dar chiar și așa ei sunt excluși, pentru că nu pot interacționa cu colegii, nu pot participa în măsură deplină la activitățile educaționale. Vrem ca fiecare copil să fie măcar două-trei zile în săptămână alături de colegi, să fie în vizor, ajutați, înțeleși, pentru că este viitorul adult, coleg, membru al comunității în care va trăi. În practica noastră am avut istorii care începeau cu ”Vecinii au aflat de existența lui abia când împlinise vârsta de 14 ani…” Vă dați seama, câte are de recuperat acest copil în viața sa! O altă realizare, pe care aș vrea s-o remarc, este că am putut să fim de folos multor părinți ai căror copii prezintă tulburări din spectrul autism. Am organizat și pentru ei, și pentru cadre didactice, cursuri de scurtă durată, ca să le ușurăm muncă. Ne bucurăm și de succesul celor 10 tineri cu diferite tipuri de dizabilități, cu vârsta de la 18 la 40 de ani, care au reușit, să se angajeze undeva și să fie remunerați pentru munca lor. Am muncit mult pentru ca fiecare să-și găsească locul potrivit, au învățat să comunice cu alți oameni, au devenit mai independenți, mai responsabili. Tot în 2018 am elaborat Strategia de accesibilizare a spațiilor publice în or. Criuleni. Asociația s-a implicat și în îmbunătățirea cadrului legal național, am adresat peste 40 de propuneri autorităților care elaborează legi, jumătate dintre care au fost luate în considerare. Evident, că avem și eșecuri, sau mai degrabă niște așteptări mai mari care nu s-au adeverit, dar, de regulă, le discutăm și le luăm drept lecții și experiențe de învățat. - Explicați dinamismul organizației și cum îl percep oamenii, cu care conviețuim în comunitate? - Principala resursă a organizației sunt oamenii. De multe ori realizările unei organizații înseamnă implicarea lor peste atribuțiile pe care le au conform fișei postului. Echipa FCPS este dinamică prin faptul că soluționăm foarte multe situații imprevizibile, sunt profesioniști care în orice moment își pot substitui foarte bine rolurile, dacă intervine ceva urgent în altă parte. Chiar avem o echipă universală! În plus, avem multe idei și facem tot posibilul să mobilizăm comunitățile și autoritățile ca să facem viața mai bună pentru toți noi și în special persoanlele cu dizabilități aici, la noi acasă. - Ce planuri pentru 2019 ați bătut deja în cuie? - Am început anul cu vești bune. Avem deja încheiate contracte de grant pentru minim trei proiecte. În 2019 continuăm cu Echipa Mobilă, și vrem să obținem mai mulți bani de la stat pentru acest serviciu, or, acum statul acoperă o mica parte din cheltuielile pentru el. În celelalte raioane, cu excepția r. Criuleni, serviciul este prestat de stat. Vom continua să luptăm pentru drepturile copiilor de a învăța la grădiniță și la școală, pentru dreptul lor de a fi incluși, pentru dreptul la atenție din partea statului privind problemele cu angajarea tinerilor cu dizabilități. Putem deja anunța că avem un proiect nou cu denumirea ”Accesul la servicii de intervenție timpurie”, un proiect acceptat spre finanțare de către Fundația Soros-Moldova prin intermediul fondurilor Comisiei Europene. Vom fi printre primii în țară, care vom dezvolta servicii de intervenție timpurie în regiune, pentru că asemenea serviciu există doar în mun. Chișinău, dar el este foarte solicitat. Ce presupune? Un spațiu în cadrul Centrului de Sănătate Criuleni, dotat și echipat prietenos copilului, în care va lucra o echipă de specialiști pregătiți să atragă toată atenția necesară dezvoltării copiiilor de la naștere până la vâsrta de trei ani. În parteneriatul eficient cu Centrul de Sănătate Criuleni, vom preveni riscurile apariției dizabilităților, vom oferi diagnosticul timpuriu copiilor de către specialiști calificați, dar mai aproape de casă. Vârsta de până la trei ani este cea mai importantă pentru dezvoltarea copiilor, de aceea ne dorim să n-o ratăm. Sperăm să-l punem în funcțiune către anul 2020. În 2019 vrem să lansăm un serviciu nou, cu denumirea ”Prieten în chirie”, aici nu dăm mai multe detalii, vom menține nițel suspansul, dar promitem să revenim cu detalii. Am încheiat recent contractul de grant pentru următorii trei ani pentru realizarea proiectului ”Facilitare comunitară și coeziune socială pentru drepturi”, susținut de partenerii noștri de mulți ani, IM Swedish Development Partner. Înafară de noutățile enumerate, mai vrem să anunțăm că ne vom implica și în activități de protecție a mediului, și în aceste activități se regăsesc perfect și beneficiarii noștri, tineri și adulți cu dizabilități. În acest context, am obținut, după multe ajustări și etape parcurse, și proiectul finanțat de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP), în care ne propunem, cot la cot cu primăria Criuleni, să mărim volumul deșeurilor selectate pentru reciclare, să învățăm cetățenii să facă compost și să nu ardă resturile vegetale, iar toate acestea pot diminua impactul asupra ecologiei orașului nostru. În același timp, vom valorifica și persoanele cu dizabilități, care se vor implica direct în acest proiect. La modul practic – în oraș vor apărea mai multe containere pentru plastic și, în premieră, pentru carton. - Care sunt, în general, provocările unui ONG în R. Moldova şi căror provocări trebuie să facă faţă FCPS, în particular, ţinând cont de specificul activităţii şi grupurile ţintă? - Pentru ONG-uri prima provocare ar fi căutarea surselor financiare care să le asigure durabilitatea, activitatea, pentru a supraviețui. La moment, în proporție de 85 la sută depindem de finanțarea din exterior. Dar am dori să avem mai multe surse locale de finanțare, să dezvoltăm o activitate economică, ca să putem supraviețui în viitor. O altă provocare este actuală pentru ONG-urile care au dezvoltat servicii sociale, și care la un moment dat nu mai au susținerea statului sau sunt în impas ca acestea să fie sistate din cauza lipsei banilor. A treia - fluctuația resurselor umane și ne dorim să ne menținem angajații, să le asigurăm creștere personală și profesională. Numai așa, cu aceste trei componente acasă, ne putem menține și dezvolta. - Mult succes în anul 2019! A dialogat, Svetlana Cernov, specialistă PR și comunicare, AO FCPS