Metoda prin care poliția germană plănuiește să prindă pedofilii în flagrant

Un om de afaceri din Hong Kong a plătit aproape un milion de dolari pentru un loc de parcare. Suma de 7,6 milioane dolari Hong Kong (970.000 de dolari SUA) plătită de Johnny Cheung Shun-yee pentru un loc de parcare, reprezintă cea mai mare sumă plătită vreodată pentru a parca un automobil în Hong Kong şi posibil oriunde în lume, potrivit Agerpres. Comparativ, 970.000 de dolari reprezintă de 30 de ori salariul mediu anual în Hong Kong sau preţul unui apartament de două camere în cartierul de lux Chelsea din Londra sau în zona Manhattan din New York. Locul de parcare este amplasat în clădirea de birouri The Centre, al cincilea zgârie nori din Hong Kong, care în luna octombrie 2017 a devenit cea mai scumpă clădire de birouri din lume după ce a fost vândută pentru mai mult de cinci miliarde de dolari. “Mulţi dintre proprietarii The Center lucrează în finanţe sau alte sectoare cu creştere puternică. Pentru aceşti magnaţi nu este un preţ foarte mare comparativ cu valoarea spaţiilor de birouri pe care le deţin”, spune Stanley Poon, director general la Centaline Commercial. Cu toate acestea, suma fabuloasă plătită pentru un loc de parcare scoate în evidenţă inegalitatea profundă a veniturilor care există în Hong Kong, unde un locuitor din cinci trăieşte sub pragul sărăciei, ceea ce a contribuit la alimentarea protestelor. În anul 2016, indicatorul Gini, care măsoară inegalitatea veniturilor disponibile, era în cazul Hong Kong-ului la cel mai ridicat nivel din ultimii 45 de ani. sursa: Agerpres