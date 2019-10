Cabinetul din umbră: Tabloul politic după primul tur de alegeri

21:30

Sunt riscuri mari ca in primavara sa se repede situatia cu cartofii, care in lunile aprilie-mai curent erau vanduti cu 35 de lei kilogramul. Mai multi producatori mari de cartofi spun ca nu beneficiaza de un sprijin suficient din partea statului si nu rezista in fata concurentilor importatori, care aduc marfa din exterior, in special din Belarus. Subiectul a fost discutat la o sedinta larga, organizata astazi la Ministerul Agriculturii.