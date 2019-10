Fii Sănătos, 24 Octombrie

15:40

Zilnic, trei femei din Republica Moldova sunt diagnosticate cu cancer mamar, iar la nivel internațional, luna octombrie este dedicată conștientizării și prevenirii acestei maladii. Astăzi am aflat povestea unei femei luptătoare și, într-un final, învingătoare. Cristina are 35 de ani, iar acum doi ani, când lumea-i era mai dragă, a aflat că are cancer.