InfoTrafic: Străzile pe care să le evitați la această oră în capitală

Tekwill schimbă fața domeniului IT în Moldova! Fiecare al treilea beneficiar al programelor de dezvoltare a forței de muncă pentru industria TIC, desfășurate în unul dintre cele mai mari huburi IT din Europa de Sud-Est, a fost o femeie. În cei patru ani de activitate, Proiectul „Tekwill” a realizat o serie de evenimente și programe, destinate valorificării la cel mai înalt nivel a talentului și aspirațiilor fetelor și femeilor care își doresc o carieră în IT, fie că sunt abia la început de cale sau doresc să exceleze în meseria deja practicată.