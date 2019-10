Adolescentă de 14 ani, lovită de un automobil la Bălți

10:00

În raionul Glodeni, Partidul Democrat are cei mai mulți reprezentanți în primării din primul tur al alegerilor locale, informează OFICIAL. În acest fel, din cele 19 primării, conducerea a 8 localități sunt din rândurile Partidului Democrat din Moldova – satul Fundurii Noi (56,08%), satul Petrunea (83,82%), satul Ustia (100%), comuna Viișoara (52,29%), comuna Balatina (60,08%), satul Cajba (52,31%), satul Cobani (60,02%), comuna Danu (56,89%). Partidul Politic „Partidul Nostru” are reprezentanți în 2 localități – orașul Glodeni (59,16%), satul Fundurii Vechi (50,70%). La rândul său, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova are reprezentant doar într-o primărie – comuna Iabloana (54,20%) […]