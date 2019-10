VIDEO: O femeie din capitală, prinsă în timp ce conducea beață criță și cu doi copii în mașină

13:50

Suma de 7,6 milioane dolari Hong Kong (970.000 de dolari SUA) plătită de Johnny Cheung Shun-yee pentru un loc de parcare reprezintă cea mai mare sumă plătită vreodată pentru a parca un automobil în Hong Kong şi posibil oriunde în lume. Comparativ, 970.000 de dolari reprezintă de 30 de ori salariul mediu anual în Hong Kong sau preţul unui apartament de două camere în cartierul de lux Chelsea din Londra sau în zona Manhattan din New York. Locul de parcare este amplasat în clădirea de birouri The C...