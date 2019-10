Niciunul dintre cei trei mari jucători de pe arena politică moldovenească n-a avut de câștigat în alegeri

09:00

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Arțarului 8, Cernica 1, 2-16, Dumbrăvii 7-27, Fîntînilor 2, 14, 16, 28, Mazililor 21, 21A, 32, 32/1, 34, 34/2, Melestiu 1, 2-6, 11, str-la Melestiu 2-10, 5, Odesa 35-67, 48-62, str-la 6 Odesa 2-6, Semion Murafa 41, Stolniceni 4, 34/3, 34/5, 34/6, Tecuci 1, 2-6, Teilor 9/3, Tisa 1-9, 4-10, Valea Trandafirilor 999, 9001, 9999, V. Zarzăr 3B, Vorniceni 4,22, Zaim 1-7, 2-10, 32, 83 , în intervalul de timp între 08:45 - 11:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Durleşti, Florilor, Gribov, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Păcii, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Hirtoape, Tudor Vladimirescu, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Durlești, str și str-la Miciurin parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 27 August, Dm. Cantemir, Gh. Asachi, Gh. Coșbuc, str și str-la Precupa parțial, în intervalul de timp între 08:40 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Centru: șos. Hîncești 178-202 parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor Alexei Sciusev 74 si 78 , în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Costiujeni, Dumbravii, Plaiului, Plaiului 1 str-la, Plaiului 2 str-la, Sfîntul Ion parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Ginta Latină 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/5, 5, 5/1, 5/3, 5A,B,V, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, M. Sadoveanu 1/1, 2, 2/2, 2/4, 2/5, 2A, 999 , în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 7. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci: 9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Aluniş, Arţarului, Baltata, Bucuria, Budeşti, Bujorilor, Chişinăului, Ciocîrliei, Ciresilor, Crizantemelor, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Ion Creangă, Primaverii str-la, Speranţei, Şcolii, Tamara Ciobanu, Tineretului, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:50 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 11. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin: str. Bucureşti, Ghioceilor, Liliacului, Pan Halipa, Sfînta Vineri parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Anenii Noi: str. 8 Martie, 9 Mai, Alexei Şciusev, Alexei Şciusev str-la, Artezianschii Per, Artizeanscaea, Comsomolului, Florilor, Iurie Gagarin, Solnecinaea, Speranţa, Timireazev, Tineretului, Uzinelor str-la, Victoriei, Vişinilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Hîrbovăț: str. Boris Glavan, Iurie Gagarin, Hîrbovăț parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Delacău parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Mereni: str. Ștefan Cel Mare, Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sagaidac , s. Valea Coloniței , s. Bălțata, s. Dolinnoe parțial , în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Maximovca: str. Chisinaului, Academiei, Ion Creanga, Livezilor, Timireazev, Maximovca, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 13. Basarabeasca: or. Basarabeasca: str. Trudovaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Abaclia: str. Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Coghilinic, Dacia, Dimitrie Cantemir, Doina, Florilor, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei , Ion Iachir, Ion Secrieru, Ion Soltîs, Lev Tolstoi, Livezilor , Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Moldova, Abaclia, Serghei Lazo, Spitalului, Şcolinaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Carabetovca: str. Grigore Vieru, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mihail Frunze , Molodejnaea, Carabetovca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sadaclia: str. Maxim Gorki, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 14. Cahul: s. Baurci-Moldoveni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Brînza: str. 28 Iunie str-la, Lenin, Pobedî, Prutului, Serghei Lazo, Sov.Armii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Şvernica parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Alexandru Ioan Cuza: str. Alexandru Marinescu, Eneş Gheorghe, Mioriţa, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cîșlița-Prut: str. Boris Glavan, Lenin, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 13:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia Mare: str. Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 14:55 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 15. Cantemir: s. Țîganca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 16. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Tomai: str. Cosmonavtov, Mihail Frunze, Pobedî, Vladimir Vîsoţki, Voinov Internaţionalistov parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Beşalma: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, Bogdan Hmelniţki, Bogdan S., C.Bodura, C.Bodura str-la, Casîm, Ceapaev str-la, Chesea M., Cicalova, Colhoznaea, Cutuzova, D.Caracebana, Grigore Cotovschi, Hederlez, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Miciurin, Mira, Mira str-la, Novaea, Pobeda, Pobeda str-la, Besalma, Serghei Lazo, Taras Şevcenco, Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 17. Călăraşi: str. Anton Macarenco, Gheorghe Asachi 2 str-la, Grigore Vieru, Podiş, Ştefan cel Mare şi Sfint 2s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 1s-la parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 19:01 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Alexandru Cel Bun parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Nișcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 18. Căuşeni: or. Căușeni: str.Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s.Coșcalia: str. Coșcalia 137 parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 19. Hînceşti: str. Alecu Russo, Tricolorului, Sleahul Meresenilor, Iurie Gagarin, Nicolae Nekrasov, Teilor, Ștefan Cel Mare, Lev Tolstoi, PROF. Ion Dumeniuk, Constantin Stamati, Ion Dumeniuc , partial, in intervalul de timp între 13:10 – 15:00 , pentru conectarea noului consumator. str. 31 August 1989, Cireşelor, Drumul Naţional, Gheorghe Coşbuc, Industrială, Lăcrimioarelor, Leovscaea, Logăneşti, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Nucilor, Octeabriscaea, Pomicultorilor, Romaniţelor, Soarelui parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cărpineni: str. Anton Cehov, Constantin Negruzzi, Doina, Gemenilor, Independenţei , Lăpuşniţa , Mircea cel Bătrîn, Serghei Lazo, Serioghina, Suvorova, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Lăpușna: str. 50 Let Octeabrea, Alexandru Lăpuşneanu, Hînceşti, Ioana Iakir, Ioana Iakir str-la, Iurie Gagarin, Molodejnîi str-la, Pobeda, Sfatul Ţării, Sovetov, Sovetov str-la, Şelepukina parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Fundul Galbenei partial, în intervalul de timp între 09:55 – 11:55 , pentru conectarea consumatorului nou. 20. Ialoveni: s. Gangura s. Alexandrovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Carbuna parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Nimoreni parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ruseștii Noi,partial în intervalul de timp între 11:00 – 14:00 , pentru conectarea consumatorului nou. 21. Leova: s. Cneazevca: str. Aurora, Cneazevca, Bulgară parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 22. Orhei: s. Brănești s. Ivancea parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Peresecina: str. Mihai Eminescu, Nouă, Peresecina, Sportivă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tcacenco,31 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Brăviceni, s. Neculaieuca, s. Cișmea, s. Susleni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 23. Străşeni: str. Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Trei Ierarhi, Vasile Alecsandri , Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru conectarea clienţilor noi str. 31 August 1989 1 str-la, Chişinăului Şos., Morilor str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle, Veronica Micle str-la, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Alexandru Marinescu , Alexandru Marinescu str-la, Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. Cîmpiilor , Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Cojuşna, Sireţcaea, Sîreţului , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei , Nucarilor, Petru Rareş parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Pănășești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 24. Ştefan Vodă: s. Căplani: str. Ștefac Cel Mare, Căplani, Lenin, Sov. Armii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Olănesti: str. 31 August, 31 August 1989, Basarabiei, Basarabscaea, Olăneşti parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. S.Purcari: str. Alexandru cel Bun, Lenin, Miciurin, Mihail Frunze, Purcari, Suvorov parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Leuntea: str. Maxim Gorki parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:31 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Valea Verde parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:31 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Crocmaz: str. Chirov, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Independenţei, Lenin, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Păcii, Crocmaz, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sportivă, Suvorov, Şcolinaea parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:25 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Popeasca: str. Boris Glavan, Dimitrie Cantemir, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, Miciurin, Serghei Lazo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ermoclia: str. Brejneva, Cauşanscaea, Doina, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Proletarscaea, Ermoclia, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Ermoclia: str. Alexandr Puşkin, Alexandru cel Bun, Eugen Doga, Gherman Titov, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Maslova, Ermoclia, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:40 - 11:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 25. Taraclia: s. Mirnoe: str. 8 Martie, Stepnaea, Mirnoe parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ciumai: str. Chişinăului, Iurie Gagarin, Matrosov, Mihail Lomonosov, Ciumai, Sovetscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 26. Teleneşti: s. Negureni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.