VIDEO / Tinerii ungheneni propun și tot ei participă

Potrivit datelor oferite de Consiliul Electoral de Circumscripție Ungheni, Consiliul Municipal Ungheni va avea în componența sa câte 7 consilieri PSRM și ACUM, 6 independenți, , 3 de la PDM, 2 de la Partidul Șor și câte 1 de la PCRM și PLDM.Per total, sunt 27 de consilieri. Iată componența nominală a noului Consiliu Municipal:Mitriuc Ghenadie (PSRM);Petic Gheorghe (BE ACUM);Luchina Anjelica (PSRM);Oancea Daniela (BE ACUM);Cațer Sergiu (PDM);Bejenari Eduard (Candidat independent);Soleanicov Alexandr (PSRM);Poia Ion (Candidat independent);Moraru Oleg (BE ACUM);Langa Petru (Candidat independent);Chitoroagă Dmitrii (PP ȘOR);Alcaz Nicolae (PSRM);Ciuvaga Lilia (BE ACUM);Butnaru Andrei (Candidat independent);Pirogan Stepan (PDM);Boboc Victoria (PSRM);Bondarenco Igor (PCRM);Agachi Ira (BE ACUM);Balan Eduard (PLDM);Lupu Vasile (PSRM);Filimon Ion (BE ACUM);Vrabie Ion (PSRM);Cevaga Nicolae (Candidat independent);Cojocaru Dionis (PDM);Baraniuc Antonina (PP ȘOR);Chirinciuc Vitalie (BE ACUM);Goian Anatolie (Candidat independent).