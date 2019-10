Politica externă echilibrată dă rezultate - Rusia a refuzat mărirea cotelor de autorizații de export pentru transportatorii moldoveni

09:30

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 24 octombrie 2019. Soarele este deja instalat in zodia Scorpion pana pe 22 noiembrie si ne asteapta o luna buna in care majoritatea ne vom transforma la un anumit nivel, fizic, emotional, mental, spiritual, acolo unde este cazul in functie unde ne aflam in propria calatorie. Scorpionul este cel mai puternic semn zodiacal, un supravietuitor cu resurse inimaginabil de puternice pe care si le obtine scufundandu-se in adancuri si scotandu-le de acolo.Energia Scorpionului este una de tip secrete, intimitate, introverta pentru ca suntem incurajati de Univers sa ne conectam cu energiile nevazute din noi. Nu poti sa te cunosti mai bine pana cand nu petreci timp cu tine, nu vezi ce se afla in mintea ta, in trupul tau, pana nu iti faci timp sa afli ce vrea de fapt inima ta.Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)In viata personala, este de folos sa vorbesti cu partenerul despre grijile si preocuparile tale. Fii atent sa nu arunci vina pe umerii persoanei iubite si gandeste-te bine inainte de a deschide gura pentru a nu-ti rani jumatatea. Daca esti singur, da mai multa atentie aspectului fizic si, in curand, vei obtine ceea ce iti doresti.