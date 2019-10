14 primării din raionul Rezina au șefi noi

15:40

Dintre cele 27 de primării din raionul Strășeni, 16 deja își cunosc conducerea – arată o analiză efectuată de PROVINCIAL. Astfel, cele mai multe primării au fost câștigate de primari înaintați de PDM și anume: com. Grebleşti – Aliona Chircu (58,13%), s. Oneşti – Oleg Cotelea (53,37%), com. Pănăşeşti – Valeriu Bujoreanu (76,06%), com. Rădeni – […] Post-ul Raionul Strășeni: 16 localități și-au ales primari apare prima dată în Provincial.