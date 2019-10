România: premierul liberal desemnat Ludovic Orban depune lista noului guvern în Parlament

19:50

Candidatul independent Valentina Casian a câștigat pentru a treia oară fotoliul de primar cu aproape 80 la sută din votul alegătorilor din municipiul Strășeni. Ea spune că un primar trebuie să pună accent nu doar pe dezvoltarea infrastructurii, dar și pe transparență și implicarea cetățenilor.Europa Liberă: Ați câștigat cel de-al treilea mandat, sunteți în fruntea administrației locale de la Strășeni din 2011. Ce înseamnă astăzi să fii primar în Republica Moldova?Valentina Casian: „Să fii primar înseamnă să reprezinți această localitate. În primul rând, este o autoritate reprezentativă. Să fii primar înseamnă o dedicație totală, să uiți că ai familie, să uiți că ai prieteni, să uiți de tine personal, pentru că asta este situația de multe ori.”Europa Liberă: Nu e prea mare sacrificiul?Valentina Casian: „Este un sacrificiu foarte mare și în perioada electorală rămâne să vezi aprecierea cetățeanului. Mesajul meu a fost un mesaj pe înțelesul tuturor, de la asta am avut de câștigat și eu, și întreaga echipă. Și al doilea moment: am fost primarul care mi-am propus să nu cheltui niciun leu în această campanie electorală.”Europa Liberă: Și n-ați cheltuit finanțe?Valentina Casian: „Absolut, absolut deloc!”Europa Liberă: Și e posibil să obții mandat fără ca să ai cheltuieli în campania electorală? Valentina Casian: „Este posibil!”Europa Liberă: Cum?Valentina Casian: „Campanie electorală nu trebuie să faci numai aceste 30 de zile, dar mult timp trebuie să lucrezi cu cetățenii, trebuie să fii cât mai aproape de oameni. Și toți acești patru ani în acest mandat sau opt ani în calitate de primar am fost aproape de oameni. Noi nu am început nici un proiect în localitate fără ca să ne consultăm la acest subiect cu cetățenii.”Europa Liberă: Chiar fără ca să ai publicitate electorală, panouri e posibil să te cunoască lumea în așa măsură, încât să știe sigur că poate cu încredere să dea votul pentru acea persoană care nu are bani?Valentina Casian: „Este posibil! Absolut! Nici un banner, nici un poster, nimic absolut, doar întâlnirile, doar adunările cu cetățenii.”Europa Liberă: Dar ați avut contracandidați?Valentina Casian: „Sigur! Am avut contracandidați, trei reprezentanți a trei partide și această campanie electorală pentru acest mandat la Strășeni, cel puțin, pentru că eu nu pot să vorbesc despre întreaga țară, de fapt, nu a fost o campanie electorală normală, cum ar trebui să se desfășoare într-un mod civilizat, o competiție între concurenți. Ea, de fapt, a fost o campanie de denigrare, de denigrare a mea personală din partea concurentului reprezentant al Partidului Democrat. Și mă bucur că cetățeanul a înțeles până la urmă că nu acel candidat care vine cu aceste metode murdare trebuie să vină în calitate de primar să administreze localitatea, dar i-a dat câștig celuia care toți patru ani a fost alături de ei.”Europa Liberă: Mai e o cale lungă până se va ajunge în Republica Moldova să nu se atace persoana, dar să se atace problema?Valentina Casian: „Da! Problema este și implicarea factorului politic, pentru că acei primare care candidează și sunt reprezentanții unor partide sunt de fapt vocea partidului în teritoriu; ei nu au poziția lor personală. Eu în calitate de candidat independent am avut poziția mea și toți susținătorii, pentru că am avut șapte partide care nu și-au înaintat candidatul la funcția de primar și au declarat susținerea candidaturii Valentinei Casian, candidat independent, dar și mulți candidați la funcția de consilier la fel independenți, patru din ei au trecut deja; după numărul de voturi pe care le-au acumulat, cred că au trecut.”Europa Liberă: Apropo, în acest an electoral cel mai mult s-a vorbit despre a fi sau a nu fi membru de partid cel care vrea să obțină mandatul de primar. Au fost ani când foarte mulți alergau după partide dintre cei independenți, ca să aibă în spatele lor o forță și ca această culoare politică să-i avantajeze în cazul în care ajung primari, ca să poată obține mai multă finanțare de la centru, pentru că deocamdată cei care guvernează, aceia și împart banii pentru teritorii. Anul acesta pentru prima dată am auzit foarte mulți doritori, cei care au candidat și mai candidează și în turul doi că vor alege mai degrabă să fie independenți decât pe listă de partid. De ce? Dvs. la început ați venit tot pe listă de partid, chiar dacă nu ați avut statut de membru.Valentina Casian: „Nefiind membră de partid, da, am fost susținută de Partidul Liberal în 2011; în 2015 am candidat independent, fără apartenență politică și în 2019 am decis la fel.”Europa Liberă: De ce?Valentina Casian: „Consider că este corect așa, pentru că primarul trebuie să fie primarul tuturor. Noi trebuie să respectăm viziunea politică a tuturor. Da, eu am viziunea mea, dar oricum cetățeanul, indiferent de culoarea politică, are probleme pe care tu, în calitate de primar, trebuie să le rezolvi și noi nu trebuie să mai fim acei primari care stăm și cerșim un ban. Repartizarea aceasta pe criterii politice a resurselor financiare este o problemă foarte mare în țara noastră. Trebuie odată și odată să ajungem la aceea că nu trebuie să ajungă resursele financiare în teritoriu pe criteriul politic. Chiar ce s-a întâmplat cu „Drumuri bune-1”, „Drumuri bune-2”; acestea sunt niște proiecte electorale și repartizarea resurselor financiare se făcea pe criterii politice. Cum poate o localitate cu două mii de locuitori și, respectiv, lungimea drumurilor este mai mică în această localitate să obțină o finanțare de 10 ori mai mare decât un municipiu, care are și un număr de populație mai mare, și suprafața este cu mult mai mare? Deci, nu trebuie să sufere localitatea din cauză că primarul nu are apartenența politică a partidului care guvernează țara. Este o prostie. Și eu consider că trebuie să eliminăm aceste lucruri.”Europa Liberă: Dar, oricum aceste „Drumuri bune-1”, „Drumuri bune-2” au schimbat infrastructura în localitățile Republicii Moldova?Valentina Casian: „Absolut de acord, ele au schimbat, dar trebuie să ținem cont de mai multe momente. Există și cadrul legal în țara noastră, pe care noi trebuie să-l respectăm, nu numai primarii, dar și guvernanții. În primul rând, este proprietatea unității administrativ-teritoriale, ele sunt drumuri locale, trebuie să existe o decizie a consiliului, trebuie să fie consultată populația care drumuri să fie incluse, dacă vorbim de aspectul legal; dacă vorbim de cealaltă parte a problemei – durabilitatea – un drum ce fel de calitate? De exemplu, în Strășeni pentru strada centrală Ștefan cel Mare și Sfânt a fost elaborat un proiect tehnic, elaborarea proiectului a costat aproape o jumătate de milion de lei, proiect care cuprindea și capitolul de captare a apelor pluviale, și sistemul electric subteran, și trotuar, și spațiu verde, și drum construit capital, cu toate lucrările de terasament necesare, conform tuturor cerințelor. Astăzi avem porțiuni foarte limitate, foarte scurte din proiectul acesta „Drumuri bune”, pentru că în „Drumuri bune” nu se prevede, nu este bordură, nu este trotuar, fie că este varianta albă, fie că este un strat sau sunt două straturi de pietriș și două straturi de asfalt. Deci, nu putem astăzi să vorbim despre durabilitate, când el nu este executat conform tuturor standardelor care ar trebui să existe...”Europa Liberă: Dvs. în acești ani ați fost curtată de formațiunile politice, pentru ca să aderați la un partid sau la altul. Ați considerat că e mai bine să rămâneți independentă? Nu regretați?Valentina Casian: „Nu regret!”Europa Liberă: Și nu admiteți că ați putea totuși să deveniți membru de partid în viitor?Valentina Casian: „Nu, nu admit! Lucrul acesta n-o să se întâmple niciodată și referitor la curtare nu știu ce să spun. Au fost niște situații, dar probabil că reprezentanții partidelor au înțeles din start că eu nu voi adera la nicio formațiune politică. Era problema și există problema repartizării resurselor financiare pe criterii politice, dar am încercat să atrag în această perioadă dificilă pentru Strășeni, pentru că venind în funcția de primar-administrator tu trebuie să faci ceva în localitate. După patru ani, tu trebuie să arăți cetățenilor pentru ce ei și-au dat votul, să te ridici la înălțimea încrederii pe care ți-au acordat-o cetățenii în ziua alegerilor. Și ca să poți să obții lucrul acesta, evident că tu trebuie să cauți resurse financiare. Am lucrat cu partenerii, cu fonduri externe. Menționez Guvernul Elveției, Programul Națiunilor Unite, USAID, Programul „Comunitatea mea”, avem partenerii slovaci, avem partenerii cehi, cu partenerii slovaci și cehi acum reabilităm infrastructura sistemului de canalizare; cu partenerii cehi construcția stației de epurare ne propunem, pentru care deja este elaborat și proiectul tehnic. Deci, avem foarte mulți partenerii care ne susțin în implementarea proiectelor de infrastructură în localitate.”Europa Liberă: În mandatul acesta ce vreți să oferiți cetățenilor? Deseori când îi întreb pe alegători ce așteaptă de la viitoarea administrație publică locală, spun că pensii mai mari, salarii mai mari. În general, știe cetățeanul care sunt preocupările primarului? Valentina Casian: „Cetățeanul de rând multe lucruri nu le cunoaște, chiar mulți consilieri nu cunosc legislația. Oameni buni, cei care candidați la funcția de consilier, trebuie să-ți asumi o responsabilitate că tu la fel reprezinți cetățenii care și-au dat votul pentru tine.”Europa Liberă: Dar ați reușit să le demonstrați locuitorilor din Strășeni că nu sunteți persoana care puteți să le ridicați pensiile, lefile?Valentina Casian: „Noi încercăm să facem lucrul acesta, permanent comunicăm cu cetățenii. Vin cu un exemplu chiar: construcția podului. A fost construit podul pietonal, pasarela peste calea ferată din Strășeni. Pentru că au fost alegerile parlamentare, se vehicula că meritul integral este al Guvernului Filip, că meritul este al dlui Filip... Atunci trebuia să le explic cetățenilor: „Oameni buni, asupra proiectului respectiv lucrez din anul 2011”. Peste 100 de scrisori, am ridicat toată corespondența, guvernele se schimbă, s-au schimbat, multe guverne am avut până acum, dar de către fiecare câte ceva s-a făcut, s-a făcut un pas înainte. Și am explicat că nu sunt banii unui partid sau ai unui reprezentant al partidului, sau ai unui guvern, ăștia sunt banii dvs. Din ce constă fondul rutier? Din taxele pe care le achitați dvs., cetățenii ca deținători ai unităților de transport sau atunci când vă alimentați transportul cu combustibil, motorină, benzină, nu contează ce, este accizul, care la fel intră în fondul rutier. Și mai sunt și alte taxe care sunt incluse în fondul rutier, ăștia sunt banii dvs. și ei cu siguranță trebuie să ajungă în teritoriu, la dvs., indiferent de culoarea politică a partidului care guvernează acest stat.”Europa Liberă: Bugetul local rămâne a fi unul auster. Pe de altă parte, toate guvernările au promis o descentralizare veritabilă, ca și administrația publică locală să poată să țină piept la toate problemele pe care trebuie să le soluționeze. Astăzi, Legislativul mai are restanțe la capitolul descentralizarea puterii locale?Valentina Casian: „Foarte puțin s-a făcut la acest capitol. Atunci când vorbim de descentralizare, noi trebuie să avem în vedere nu numai descentralizarea financiară, aici trebuie să fie și descentralizarea patrimonială, și fiscală. Să vorbim despre un tot întreg, că nu numai financiară este necesară la momentul actual. De ce zic că foarte puțin? Da, am avut situația cu repartizarea pe cap de locuitor a resurselor din fondul rutier. Trei ani în urmă să zicem că au început a veni resurse financiare în bugetele locale pe cap de locuitor, dar este foarte puțin, este prea mică suma asta, că nu poți să construiești 3 metri din drumul local, iar aceste resurse financiare nu poți să le direcționezi pentru alte proiecte de infrastructură, să zicem, pentru canalizare sau pentru iluminat, ele concret vin anume pentru drumuri , dacă sunt din fondul rutier. Și localitatea care are o mie de cetățeni, evident că ea obține o sumă de 200 de mii de lei. Ce poate să facă ea cu 200 de mii de lei? Să aducă să niveleze un drum sau varianta albă cu pietriș, care după prima ploaie se duce? Deci, este foarte puțin. Și cunosc despre unele inițiative ACUM, care deja după etapa la care s-a ajuns, consider că au să fie susținute, ca să fie majorată cota impozitelor persoanelor fizice care rămâne în fiecare localitate, să fie majorată pentru orașe și pentru sate și comune și sper că lucrul acesta să se realizeze și va fi un pas înainte în ceea ce privește descentralizarea financiară. Noi avem foarte multe competențe delegate, dar care nu au acoperire financiară.”Europa Liberă: Se vorbea foarte mult despre nevoia unei reforme teritorial-administrative. Cel mai probabil actuala legislatură ar putea să revină și la acest proiect de lege. Alte legi pe care le mai așteptați a fi îmbunătățite?Valentina Casian: „Reforma administrativ-teritorială este o necesitate și aici țin să menționez că majoritatea primarilor, indiferent de apartenența politică, susțin acest lucru, pentru că autoritățile de nivelul doi, consiliile raionale sunt văzute nu altfel decât niște pârghii ale celor de la guvernare...”Europa Liberă: O verigă care irosește banii.Valentina Casian: „Absolut! Care irosește banii și să țină controlul, să țină permanent în situațiile acestea primarii, să fie dependenți de ei. Este absolut incorect și aceste resurse financiare pot fi direcționate și trebuie să fie direcționate după niște criterii foarte clare în fiecare localitate. Aici mă refer și la numărul populației, și la suprafață, și la alte criterii, dar și foarte clar stabilite de legislație, nu așa cum a decis un partid sau un prim-ministru, sau nu știu cine acolo, dar să fie foarte clar, în mod echitabil pentru toți cetățenii acestei țări.”Europa Liberă: Ați vorbit că ați reușit să atrageți resurse în cadrul mai multor proiecte. E ușor? Cum e să elaborezi un proiect, să fie acceptat acest proiect, să obții încrederea acelui care va finanța proiectul? Dvs. știu că puneți accent și pe transparență, și pe implicarea cetățenilor. Valentina Casian: „Nu este ușor. Nici un ban nu vine nimeni să ți-l aducă, nici actualul Guvern, nici partenerii din afară, nimeni nu te trage de mână să-ți spună „vino să-ți dau”. Este o muncă enormă. În Strășeni, de exemplu, este și viceprimarul care este responsabil de atragerea investițiilor și specialiști, toți specialiștii din cadrul primăriei sunt implicați în a scrie sau a perfecta acel dosar pentru a obține aceste resurse financiare. Uneori pentru 10 mii de dolari sau pentru 20 de mii de dolari trebuie să lucrezi săptămâni întregi sau luni întregi ca să-i obții, dar oricum noi punem accentul în continuare și pe transparență, și pe comunicarea aceasta cu cetățenii, că noi suntem și în proiectul acesta cu promovarea integrității și anticorupție la nivel local, toate ședințele din cadrul primăriei sunt transmise online. Indiferent că sunt ședințe de comisie sau de consiliu, comunitatea trebuie să vadă cum rezolvă aleșii locali problemele cetățenilor. Ei trebuie să-i asculte cum gândesc, merită ei să mai fie promovați, aleși pentru următorul mandat și lucrul acesta este necesar de implementat în fiecare localitate, nu numai în Strășeni.”Europa Liberă: Câte investiții ați reușit să atrageți, adică aveți o sumă estimativă?Valentina Casian: „Și în primul mandat, și în al doilea mandat suma investițiilor a depășit valoarea bugetului anual.”Europa Liberă: Bugetul anual fiind?Valentina Casian: „Acuma este în jur de 48 de milioane de lei, dar de la 60 până la 65 la sută sunt direcționate pentru întreținerea instituțiilor preșcolare, care sunt pe moment în gestiunea noastră. În rest, ceea ce rămâne sunt proiectele de infrastructură. Ne-am axat și în acest mandat pe infrastructura spre instituțiile publice – canalizare, iluminat public stradal și construcția drumurilor. Mă refer la reparație capitală, nu ceea ce se face în „Drumuri bune”, dar reparație capitală, pentru că este o durabilitate mai mare, anume spre școli, spre grădinițe, spre spitale. Acum vom începe să ne extindem și în oraș, lucru pe care deja îl facem, de exemplu, extinderea sistemului de canalizare cu sursele alocate de partenerii slovaci sau construcția stației de epurare. Pe data de 18 octombrie am avut musafiri partenerii din Cehia. Cu toate că eram în campanie electorală, ei au vizitat localitatea, au anunțat o veste îmbucurătoare pentru întreaga comunitate, fiindcă noi până la ziua de astăzi nu avem stație de epurare în localitate. Două milioane de euro vor veni din partea partenerilor cehi și aici se implică și „Comunitatea mea”.”Europa Liberă: Orice problemă în teritoriu poate fi soluționată nu doar grație primarului, dar și felului cum reușește să conlucreze cu consilierii. Valentina Casian: „Și cu consilierii, și cu cetățenii.”Europa Liberă: Și cu cetățenii. Dar vreau să ajungem la o problemă sau nu e problemă, dacă Consiliul local este pestriț, dacă vin acești aleși locali din partea mai multor formațiuni au și interese diferite, și scopuri diferite. Și atunci, oricum trebuie să-i convingeți ca să ajungeți la un numitor comun și aceeași problemă să fie prioritară pentru întreaga componență a Consiliului orășenesc, de exemplu.Valentina Casian: „Absolut de acord. Și aici primarul independent să știți că este favorizat în această situație, pentru că dacă ești membru unui partid este o situație și fiind independent este absolut altă situație. Și în actualul consiliu, eu vorbesc de actualul, pentru că cei aleși intră în funcție după validare, până atunci este consiliul mandatului 2015-2019. Au fost reprezentanți a opt partide și un consilier independent, dar pot să spun că, practic, în unanimitate am avut aprobarea tuturor deciziilor. S-a pus accentul pe transparență, s-a pus accentul pe comunicarea cu cetățenii, cetățenii participau chiar și la ședințele consiliului, adunările permanente, noi, practic, în fiecare săptămână organizăm adunări cu cetățenii în teren. Și toate problemele care erau puse pe masa consilierilor veneau din teren. Atunci acești cetățeni erau interesați să vadă cum consiliul le rezolvă problemele lor.”Europa Liberă: La nivel național, cât de consolidați sunt primarii? Știu că vă întruniți în cadrul Congresului Autorităților Locale (CALM). Dvs. faceți parte din conducerea CALM-ului, dar această armată încă mai pare răzlețită. Valentina Casian: „Politicul ne dezbină. Într-adevăr, un rol important în acest sen îl are Congresul Autorităților Locale, pentru că noi obținem tot sprijinul și logistic, și juridic, toate rețelele create – Rețeaua femeilor, Rețeaua perceptorilor fiscali, secretarii consiliilor – de fapt, este un schimb de experiență. Se practica de multe ori schimbul acesta de experiență cu autoritățile din alte țări. Și asta este bine, dar lucrul pe care îl face acum Congresul Autorităților Locale este unul foarte important. Noi pe interior avem foarte mulți specialiști, avem angajați cu experiență mare și ei au ce învăța unul de la celălalt.”Europa Liberă: Întrebarea era: de ce nu sunteți uniți?Valentina Casian: „Am zis că politicul ne dezbină.”Europa Liberă: Rămâneți optimistă, entuziasm aveți, chiar dacă salariul nu e atât de motivant pentru cel care e primar.Valentina Casian: „Nu pot să mă gândesc la salariu în situația în care 80 la sută din cetățeni mi-au acordat încrederea. Aici eu pun accentul pe alte lucruri pe care le consider că sunt mult mai importante. Eu trebuie să rămân în continuare să reprezint acești 80 la sută din cetățenii municipiului Strășeni care și-au dat votul în data de 20 octombrie.”Europa Liberă: Doar 80 sau îi veți reprezenta pe 100%?Valentina Casian: „Îi voi reprezenta pe 100%, dar, în primul rând, vorbesc despre responsabilitatea în fața celor care au avut încredere și și-au dat votul în această zi. Cu siguranță, eu reprezint întreaga comunitate; eu, de fapt, îi reprezint pe toți, indiferent de culoarea politică, dar o responsabilitate enormă am față de cei care au avut încredere și de această dată, așa cum au făcut-o și în 2015. Și pentru asta le mulțumesc foarte mult!”