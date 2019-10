VIDEO: SVETLANA SAINSUS despre RISE, donații, sarcină, mașini luxoase și prima dragoste.

13:30

Candidatul la funcția de primar general al Capitalei Ion Ceban și-a surclasat categoric principalul oponent în această campanie, la capitolul problemele Chișinăului. Jurnaliștii care monitorizează desfășurarea alegerilor din Capitală au adresat câteva întrebări fulger, la care Ion Ceban a răspuns operativ și competent, iar liderul PPDA Andrei Năstase s-a blocat.Jurnalist: „Ce buget are în acest an capitala?”Ion Ceban: „3,9 la venituri, 4,2 la cheltuieli”.Jurnalist: „În ce an a fost fondat Chișinăul?”Ion Ceban: „17 iulie 1436, prima atestare”.Jurnalist: „Cum se numește imnul Capitalei?”Ion Ceban: „Orașul meu din piatră albă.”Jurnalist: „De cine a fost scris?”Ion Ceban: „Evident ca de marele compozitor Eugen Doga.”Jurnalist: „Cîte sectoare ale Capitala?”Ion Ceban: „5 sectoare, 18 suburbii și 35 de localități”, a răspuns Ion Ceban. Aceleași întrebări i-au fost adresate și lui Andrei Năstase, numai că acesta s-a împotmolit în răspunsuri ambigue:Jurnalist: „Domnule Năstase, ce buget are capitala în acest an?”Andrei Năstase: „Dumneavoastră ar fi bine să știți dacă sunteți un jurnalist… Peste patru miliarde și 100 de milioane…, dar azi este despre altceva…”Jurnalist: „În ce an a avut loc prima atestare documentară a Chișinăului?”Andrei Năstase: (răspunde la altă întrebare)Jurnalist: „În ce an a avut loc prima atestare documentară a Chișinăului?”Andrei Năstase evită să răspundă și împreună cu membrii echipei lui râd.Jurnalist: „Domnule Năstase, totuși, insist să ne răspundeți. Cîte sectoare are Capitala?”Andrei Năstase nu spune nimic și pleacă.