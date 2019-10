BNM a stabilit cursul valutar pentru 24 octombrie

14:45

„Să acceptăm cecurile emise de mașina de casă și control în calitate de documente contabile. Vor fi acceptate cecurile cu valoare nu mai mare de o mie de lei, iar suma totală nu va depăși 1% din venitul anual. Să excludem sintagma „loc de ștampilă” pe facturile fiscale. Să acceptăm facturile fiscale semnate și scanate pe email, drept dovadă contabilă. Încurajăm antreprenorii să treacă la e-facturi, dar mulți încă nu știu cum să utilizeze acest serviciu și folosesc hârtia. Ca să-i ajutăm să facă această tranziție ne-am gândit să facem această măsură. Aceasta va fi valabilă doar pentru plătitorii de TVA, ceilalți vor avea semnătura electronică. Mulți dintre antreprenori lucrează individual și nu pot intra în legalitate din cauza plăților și taxelor mari. Vom ajusta regimul fiscal existent să poate intra în legalitate. Vor achita impozit de 24% și vor avea un raport anual cu un registru de evidență contabilă. Cei din domeniul IT vor activa în baza Parcului IT astfel încât vor beneficia de impozitul micșorat de 7%. Să micșorăm rapoartele de către SRL. Să instituim un raport unic ca să poată fi trimis anual. Să transparentizăm normele de creditare a băncilor față de întreprinzători. Legea creditării pentru consumatori să fie aplicată și pentru SRL. Să simplificăm modul de utilizare a facturii electronice prin posibilitatea cu 3 zile până la procurarea produsului să fie achitată și la 10 zile după procurarea acestuia. Proiectul a fost publicat și mai devreme, dar am făcut unele modificări. Am scos avantajarea SRL la achiziții publice la procurarea în sume mari. Am introdus prevederi pentru comercianții care se ocupă cu exportul să poată depune o singură declarație vamală, dar am aflat că din 31 octombrie Serviciul Vamal va face acest lucru pentru mărfurile ce nu depășesc suma de 1000 de euro”, a spus Radu Marian. La rândul său, deputatul Dan Perciun a menționat că și-au propus să aibă o viziune pe termen mediu cu ce măsuri poate veni Parlamentul și Guvernul pentru susținerea antreprenorilor tineri, mici și mijlocii. „Se lucrează la câteva proiecte de lege: legea inovației și startup-urilor, problema cu comerțul electronic, utilizarea plăților electronice doar cu cardurile bancare și să încurajăm reducerea comisioanelor bancare. Lucrăm la un pachet comprehensiv de intervenții, încât costurile să fie mai mici pentru antreprenori”, a spus Dan Perciun. Proiectul va fi înregistrat astăzi la secretariatul Parlamentului, iar deputații speră că până la sfârșitul lunii noiembrie să fie adoptat.