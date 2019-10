Lampa Fermecată, 23 Octombrie

21:20

Daca acum cativa ani, doar tinerii erau cunoscatori si utilizatori ai retelelor de socializare, in prezent putem observa tot mai multi oameni in varsta cu telefoane performante, care stiu ce inseamna internetul si ce avantaje ofera acesta. Mai mult, in orasul Telenesti exista o „Universitate a bunicilor”, unde sunt studiate tehnologiile avansate. Acolo a ajuns si o echipa a postului nostru de televiziune. Detalii despre cursurile predate la Telenesti aflati in cele ce urmeaza.