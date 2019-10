Descoperire macabră într-un camion în Marea Britanie: Au fost găsite cel puţin 39 de cadavre

14:30

Arheologii au identificat o stradă „pierdută” din Ierusalim, una dintre străzile importante ale oraşului antic, ce a fost construită de guvernatorul roman al Iudeii Pilat din Pont, rămas în istorie pentru rolul său în crucificarea lui Iisus, informează Live Science, citat de Agerpres.Strada, ce avea aproape 600 de metri, făcea legătura între bazinul Siloam - un loc în care pelerinii se opreau pentru a se îmbăia şi pentru a bea apă - şi Muntele Templului, cel mai sfânt loc din Ierusalim. Această stradă era străbătută probabil de pelerinii care veneau să se roage la Templu.Dovezile arheologice cu privire la Pilat din Pont sunt limitate, iar această descoperire face puţină lumină cu privire la personalitatea acestui guvernator roman, conform unui studiu despre descoperire publicat recent în revista Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.