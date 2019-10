La Hotel Drouot din Paris va fi scos la licitație un tablou realizat de Bernardino Luini

19:45

„Sunt la fel de încrezător că șansele noastre de a reuși învestirea Guvernului sunt foarte mari”, a declarat Orban după discuțiile cu ALDE, UDMR, PMP și USR. Miercuri, Ludovic Orban urmează să aibă o ultimă discuție cu reprezentanții Pro România, relatează DIGI24. „Negocierile au decurs bine, ne-am înțeles aproape în toate punctele. Cu aproape fiecare formațiune am convenit un cadru de colaborare care va fi materializat prin înțelegeri care vor fi adoptate de conducerea PNL. Suntem practic pe drumul bun.” Ludovic Orban susține că a avut o discuție foarte bună cu reprezentanții USR pe toate temele propuse de aceștia. „În ceea ce privește discuțiile și înțelegerile avute cu USR, am abordat teme care vizează protecția mediului, reforme în justiție, reforme electorale. Trebuie să menționez că am avut o discuție foarte bună și am ajuns la un acord. Am avut o discuție legată și privitor de propunerile de miniștri și pe orice domeniu au solicitat numele, le-am dat acest nume și am stabilit că în momentul deciziei finale vom avea o discuție telefonică”, a declarat Ludovic Orban. Despre discuțiile cu ALDE și UDMR Ludovic Orban a declarat că vor fi parafate înțelegeri și că a fost de acrod cu solicitările avute de Călin Popescu Tăriceanu și de Kelemen Hunor. „Discuțiile cu ALDE, au avut niște solicitări printre care menținerea cotei unice, corectarea OUG 114 înțelegerea pe care am avut-o și cu partenerii de la USR și cu UDMR, de asemenea ne-am înțeles pe listarea Hidroelectrica la Bursă și deblocarea proiectelor pe infrastructură. Cu UDMR am convenit elementele unui acord de colaborare parlamentară”, susține premierul desemnat. Singurule discuții în care nu s-a ajuns la un acord au fost cele cu PMP, partid care a cerut intrarea la guvernare și un minister pentru relația cu Republica Moldova. „Avem încredere că vor reflecta la decizia pe care o vor lua și vor susține Guvernul. Am avut câteva puncte în care nu am putut ajunge la un acord deplin. Sunt de acord însă cu înființarea unui departament în subordinea premierului pentru relația cu Republica Moldova. În ceea ce privește participarea la guvernare cu miniștri, în toate discuțiile cu ceilalți parteneri preferința a fost de a nu exista o reprezentare în guvern a altor partide, un guvern monocolor. Sigur am avut o discuție înainte de moțiune în care le-am prezentat celor de la PMP deschiderea noastră, dar constrângerile din timpul negocierilor ne-au dus la această situație”, a concluzionat președintele PNL. Ludovic Orban va avea miercuri ultima discuție din cadrul negocierilor cu reprezentanții Pro România. Conform unui calendar provizoriu, miniștrii propuși ar putea fi audiați săptămâna viitoare, iar votul în plen ar putea fi dat peste două săptămâni.