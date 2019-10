Un arsenal de muniții a fost descoperit la Taraclia (VIDEO)

11:50

„Mulțumesc pentru încrederea susținătorilor mei în aceste alegeri, dar și celor care m-au votat în mandatele precedente. Am finalizat 12 ani de muncă în funcția onorabilă, dar și foarte responsabilă de primă persoană, de primar al orașului Cimișlia, într-o perioadă dificilă, am simțit susținerea pe care mi-ați acordat-o”. Aceasta a scris, pe blog, fostul primar […] Post-ul Gheorghe Răileanu: Am finalizat 12 ani de muncă în funcția onorabilă, dar și foarte responsabilă de primă persoană apare prima dată în Provincial.