VIDEO: Nicoleta RADU: Cele mai expuse judete la riscuri de dezastre naturale sunt cele mai putin asigurate

Anual, Forbes colaboreaza cu Statista, care realizeaza sondaje in randul angajatilor din intreaga lume, pentru a selecta cei mai buni 500 de angajatori la nivel global. Pentru a fi selectate, companiile trebuie sa fie incluse in lista Forbes a celor mai mari 2.000 de companii publice din lume - Global 2000: The World's Largest Public Companies. In topul realizat de Forbes cu privire la cei mai buni 500 de angajatori din intreaga lume, VIG ocupa locul 495.