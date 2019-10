Sistări temporare de apă în Chișinău, la Stăuceni și la Durlești

10:00

Pliantele electorale ale lui Andrei Năstase, pe care a fost imprimată imaginea cu monumentul lui Ștefan cel Mare și care au fost distruse în urma unei decizii judecătorești, au costat peste 60.000 de lei. Andrei Năstase afirmă că suma este mare pentru Blocul ACUM, care nu are finanțare la fel ca socialiștii. „Au costat nu mai puțin de 60 de mii de lei. A fost o pierdere enormă, pentru că noi nu avem banii pe care îi au socialiștii. Au împânzit tot orașul, televiziunile sunt pline, tot Facebookul e plin. Acolo e bănet, bănet”, a spus Năstase la emisiunea „Politica Nataliei Morari” de la Tv8. Politicianul susține că era plecat din țară în momentul în care s-a decis tipărirea acelor pliante, altfel nu ar fi admis încălcarea legislației electorale: „Nu vreau să mă scuz. Eu mi-am asumat chestia asta și am spus că le retrag imediat, chiar dacă ne-au costat foarte mult. Un tânăr, un voluntar, pentru că chiar nu este plătit, a considerat pe ultima sută de metri să pună fotografia mea, care nici mie nu-mi place și să pună și o imagine ștearsă a monumentului lui Ștefan cel Mare”. Andrei Năstase consideră că decizia judecătorilor care l-au penalizat arată că lucrurile se schimbă: „Justiția în cazul lui Ceban a spus una, iar în cazul meu a spus altceva. Asta a confirmat o dată în plus că în Moldova lucrurile se schimbă încet, dar sigur. Iată că un ministru de Interne degrevat este sancționat de instanța de judecată. V-ați închipuit pe timpul lui Plahotniuc să se fi întâmplat așa ceva? Mă țin departe de justiție și accept orice verdict”. După alegeri, Năstase își dorește ca autoritățile competente să verifice corectitudinea declarațiilor făcute de partide în rapoartele financiare depuse la Comisia Electorală Centrală în timpul campaniei electorale. „Va veni timpul când vor fi căutați de toate instituțiile statului, mă refer nu doar la socialiști, la toți cei care au cheltuit în această campanie cu duiumul bani. Trebuie să se vadă de unde vin acești bani, pentru că în R. Moldova atâta bănet din muncă cinstită sau din donații mai greu faci. Știți cu câți kilometri pătrați este împânzit orașul nostru cu fizionomia lui Ceban? Ar trebui să vină cineva să facă verificările, pentru că ce am văzut eu în oraș, acolo sunt bani grei. Eu mă sperii”, a atenționat Năstase. Amintim că Andrei Năstase a fost obligat de Curtea de Apel Chișinău să distrugă toate pliantele electorale în care apărea imaginea lui Ștefan cel MarE. Aceeași instanță i-a permis ulterior socialistului Ion Ceban să-și păstreze panourile electorale pe care la fel apărea monumentul domnitorului