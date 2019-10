Tesla a obţinut aprobarea pentru începerea producţiei în China

12:10

Gerrit Jan van Dorsten, în vârstă de 67 de ani, apărea pe rețeaua de socializate Facebook sub numele John Eagles și avea pe profilul diverse fotografii și clipuri video.Bărbatul de 67 de ani din Olanda care și-ar fi sechestrat timp de 9 ani copiii într-o casă Ruinewold, în așteptarea sfârșitului lumii, era activ pe Facebook și posta fotografii cu el însuși, informează The Mirror.Acestea sunt primele imagini cu tatăl care își ținea familia captivă, alături de prietenul său austriac. Amândoi au fost arestați.Gerrit Jan van Dorsten, în vârstă de 67 de ani, apărea pe rețeaua de socializate Facebook sub numele John Eagles și avea pe profilul diverse fotografii și clipuri video.