Ciorbă de dovlecei – se gătește ușor și e potrivită și pentru bebeluși

Dermatita atopică este cea mai recentă afecțiune inflamatorie cutanată cronică, pruriginoasă, cu debut de regulă în copilărie. În general, este asociată altor atopii – astm bronșic, rinoconjunctivită alergică, alergie alimentară etc. Cele mai importante manifestări ale acestei afecțiuni sunt uscăciunea pielii, asociată cu prurit intens. Se pare că dermatita atopică afectează unul din cinci copii și își are debutul cel mai frecvent în primul an de viață, cu remisiune spontană înainte de adolescen...