Accent Info 22 октября 2019 (RU)

În afară de PSRM și blocul ”ACUM”, în Consiliul Municipal au intrat 2 democrați, trei liberali, doi candidați din partidul ”Șor”, unul de la PUN, unul de la PCRM și unul de la mișcarea ”Forța nouă”. "Noi am propus un format reușit: creăm coaliția, repartizăm responsabilitatea în puterea executivă. Or, în capitală este foarte mult de lucru pentru toți. Haideți să lucrăm, oamenii ne-au ales pentru aceasta", a declarat Ion Ceban. Ceban a subliniat, că în chestiunea creării coaliției majoritare în C...