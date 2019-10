Mihai Șleahtițchi: „Educația trebuie alimentată financiar, politic, ideologic”

19:40

Socialistul Ion Ceban, și Andrei Năstase, candidatul Blocului ACUM, au promis că vor participa la dezbaterile electorale înainte de turul doi al alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, care va avea loc peste două săptămâni, pe 3 noiembrie. Înainte de primul tur, ambii au refuzat dezbaterile, pe motiv că preferă întâlnirile directe cu alegătorii. Mai mult, Ceban a spus că nu a vrut să încalce acordul de neagresiune în campanie semnat de coaliţia de guvernare PSRM-ACUM. Ce ne spun dezbaterile electorale despre starea politică a națiunii? Ignorarea fățișă a confruntărilor televizate, înainte de primul tur al alegerilor, de către favoriţii cursei, Ion Ceban şi Andrei Năstase, cei care se vor duela în turul doi, a stârnit nemulțumire și critici. Gestul a înrăit după ce că formațiunile din care cei doi pretendenți fac parte au votat în luna august modificări legislative ce obligă radiodifuzorii să organizeze dezbateri, și nu oricum, ci în regim de transmisiune directă şi doar în orele de maximă audiență. Modificările legislative au indignat marea majoritate a moderatorilor de dezbateri, care însă s-au conformat, spune jurnalista Mariana Raţă care a moderat dezbaterile electorale de la postul TV8:„O lecţie pe care am învățat-o noi, jurnaliştii, este că trebuie să fim mult mai atenţi atunci când politicul umblă la legi, le modifică în detrimentul nostru, iar noi acceptăm tacit aceste modificări. În august curent Parlamentul a introdus mai multe modificări la codul electoral fără a ţine cont de faptul că nu poţi obliga o instituţie comercială, un agent economic să-şi ofere orele de maximă audienţă, cele pe care le vinde cel mai bine, cele din care îşi obţine câştigul pentru a oferi spaţiul de manifestare a unor candidaţi, mai cu seamă că cei mai interesanți dintre ei, cei care ar fi putut face cel mai mare rating, au ignorat aceste dezbateri pe care, ironia sorţii, tot ei ne-au obligat să le facem.”Să fi avut oare de câştigat sau de pierdut Ion Ceban şi Andrei Năstase de la ignorarea dezbaterilor – se poate doar presupune, spune Mariana Raţă. Or, această campanie electorală, crede jurnalista, le-a demonstrat tuturor candidaţilor că dezbaterile nu sunt emisiuni în care să fie menajaţi, ci platforme pentru clarificări şi întrebări incomode.CCA s-a făcut că plouă...Totodată jurnalista regretă inacţiunea autorităţii de reglementare, care, simplu vorbind, s-a făcut că plouă:„Consiliul Audiovizualului, cel care ar fi trebuit să apere interesele noastre în raport cu politicul, nu a semnalat problema, nu a încercat să obţină condiţii mai prielnice pentru jurnalişti ca să desfăşoare aceste dezbateri electorale, pentru că noi nu ne-am eschivat niciodată, doar că ştiind că dezbaterile nu produc cel mai mare rating televiziunile au ales să le desfășoare nu tocmai în orele de maximă audienţă, aşa cum este corect în principiu.”Gheorghe Gonţa este jurnalistul care o moderat dezbaterile la postul N4. El ne-a spus că l-au indignat modificările legislative privind dezbaterile:„Pe noi, cei din presă, partidul lui Ceban şi partidul lui Năstase ne-au obligat să organizăm dezbaterile electorale pe banii noştri. Pe ei mai puţin îi interesează cât costă organizarea, cum se alintă invitaţii dacă vor sau nu vor să vină, mai ales cei care au adoptat respectivele legi. În opinia mea, obligativitatea asta de a avea dezbateri trebuie să o aibă posturile de televiziune şiaceştia pot fi făcute, organizate şi nişte dezbateri.”Gheorghe Gonţa crede că Ion Ceban şi Andrei Năstase nu au avut nimic de pierdut boicotând confruntările televizate:„Politic vorbind într-o ţară ca a noastră, în spaţiul în care suntem nimeni nu ar fi avut de câştigat mai multe procente, doar ar fi luat niţel bătaie în presă. până la urmă ei au evitat ca să ponegriți sau bătuţi în presa de la Chişinău. În rest ei nu au pierdut absolut nimic. Cei mai supăraţi au fost candidaţii cu şanse mai slabe pentru că ei, bineînţeles, au vrut să se bată cu greii, astfel ar fi putut avea de câştigat zece sau sute de voturi. Poate în secolul 24 vor conta şi la noi aceste dezbateri electorale. În rest, este un PR pentru partidele care vor să se facă auzite şi cunoscute cât de cât în spaţiul public.” Cât de probabil e că cei doi candidați ajunşi în turul doi de scrutin Ion Ceban şi Andrei Năstase își vor onora de această dată promisiunea de a participa în dezbaterile electorale e greu de imaginat, spun unii comentatori. La fel cum este greu să ne închipuim cum aceștia își vor respecta pactul de neagresiune pe care l-au semnat partidele din arcul de guvernare înainte de alegeri. Or candidatul blocului ACUM Andrei Năstase chiar în seara zilei de duminică la publicarea primelor rezultate ale scrutinului care-l avantajau pe socialistul Ion Ceban nu a ezitat să arunce primele săgeți spre formațiunea din spatele adversarului său.