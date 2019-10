VIDEO// Arsenal de muniții din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, descoperit de geniștii Armatei Naționale la Taraclia

08:30

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Cernica 1, 2-16, Melestiu 2-6, str-la Melestiu 2-10, 5, Odesa 35-67, 48-62, Odesa 6 str-la 2-6, Tecuci 1, 2-6, Tisa 1-9, 4-10, V. Zarzăr 3B, Zaim 1-7, 2-10, 32, 83, în intervalul de timp între 09:20 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Muncești 801/3, 801/4, 803/1, 830, 9999, în intervalul de timp între 15:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Nicolai Zelinski 32/4, 32/5, 32/6, Trandafirilor 13/6, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: str. Aerogarii, Chişinăului, Livezilor, Soltana, Teilor, Viilor parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Ialoveni 96, 98/1, 98/3, 100, 100/1, 100A, B, în intervalul de timp între 08:45 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Hirtoape, Tudor Vladimirescu, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. N. Dimo 59 parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Centru: str. Alexei Șciusev 69,71, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:50 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 9. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. Chișinăului 124 parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Ciorescu: str. M. Cogălniceanu 1, Alexandru cel Bun 28, Ciorescu 999 parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Făurești: s. Făurești: str. Doina, Făurești, Grădinilor, M. Viteazul, Miorița, Ogoarelor, Varnița parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 12. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goian: s. Goian: str. Chișinăului, Goian, Ichel, Păcii, Văilor parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 13. Anenii Noi: str. Suvorov, Parcului parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Delacău parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Puhăceni: str. Ogorodnaea,Dacia, Puhăceni, Dnetrovscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mereni: str. Ștefan Cel Mare, Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Hîrbovăț: str. Alexandr Puşkin, Alioşin, Boris Glavan, Fadeeva, Gheorghi Jucov, Hîrbovăţ, Ioan Negură, Ion Soltîs str-la, Iurie Gagarin, N.Berzarin, Stadionului parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 14. Basarabeasca: str. 1 Mai JD, Comsomoliscaea JD, Lenin, Lenin JD, Privogzalinaea, Privogzalinaea JD, Stepan Razin, Stepan Razin JD, Voczalinaea JD parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor str. Serghei Lazo JD parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Bașcalia: str. Bessarabscaea, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Bascalia, Sadovaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Victoria, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 15. Cahul: s. Lucești parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Brînza: str. 28 Iunie str-la, Lenin, Pobedî, Prutului, Serghei Lazo, Sov.Armii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Şvernica parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Alexandru Ioan Cuza: str. Alexandru Marinescu, Eneş Gheorghe, Mioriţa, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 16. Cantemir: s. Lingura, s. Tartaul parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 17. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Vulcăneşti: str. 20 Siezda, 26 Siezda, 28 Iunie, 28 Iunie str-la, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Bugeacului, Chirov, Crutaia str-la, Dunaevscogo, Enghels, Fiodor Tolbuhin, Fiodor Tolbuhin str-la, Glinchi, Gonciarova, Gospitalinîi str-la, Iujnaea, Iujnîi str-la, Lev Tolstoi, Lev Tolstoi str-la, Maxim Gorki, Miciurin, Mira, Molodejnaea, Naberejnaea, Nicolai Gogol, Nicutova, Nicutova str-la, Novoselova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Pesceanaea, Pionerscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pobedî, Popova, R.Liucsemburg, R.Liucsemburg str-la, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetskaia Moldavia str-la, Suvorova, Svetlaea, Şciorsa, Şt Beda, Ştefana Beda, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski str-la, Vinogradnaea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tomai: str. Cosmonavtov, Mihail Frunze, Pobedî, Vladimir Vîsoţki, Voinov Internaţionalistov parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Joltai: str. Ceapaev, Mira, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ferapontievca: str. Iurie Gagarin , Lenin, Molodejnaea, Ferapontievca parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Avdarma: str. 40 Let Pobedî, Avdarma, Crasnoarmeiscaea, Iurie Gagarin, Lenin, Molodejnaea, Novaea, Pavel Corciaghin, Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 18. Călăraşi: str. Anton Macarenco, Gheorghe Asachi 2 str-la, Grigore Vieru, Podiş, Ştefan cel Mare şi Sfint 2s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 1s-la parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Păulești, s. Pitușca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 19. Căuşeni: str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Marianca de Sus parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Opaci: str. Anatolie Roşca, Florilor, Mihail Sadoveanu, Nicolae Sulac, Opaci, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sălcuţa parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Zaim: str. Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botna, Dosoftei, Fîntîna Albă, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Pietre Vechi, Podişului, Podul Alb, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Pervomaisc parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Cimişlia: str. Anton Cehov, Cetatea Albă, Cimislia, Dragoş Vodă, Maria Cibotari, Maria Cibotari str-la, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Nicolae Testemiţeanu, Petru Rareş, Sfînta Maria, Traian, Traian str-la, Valul lui Trăian parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 21. Criuleni: s. Dolinnoe parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Pașcani: str. Pașcani 999, 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 22. Hînceşti: s. Crasnoarmeiscoe: str. Boris Glavan 22 parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sărata Galbenă: str. 1 Mai, 8 Martie, Arhanghelul Mihail, Boris Glavan, Bratianovca, Cîmpiilor, Florilor, Gospitalinaea, Grădinilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ion Soltîs, Ion Vatamanu, Iurie Gagarin, Levscaea, Litoralului , Livezilor, Miciurin, Mihai Viteazul, Mira, Molodejnaea, Naberejnaea, Nicolae Testemiţeanu, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Păcii, Pervomaiscaea, Plopilor, Serghei Lazo, Sfîntul Gheorghe, Sovhoznaea, Stepnaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Tineretului, Vasile Alecsandri, Viilor, Vinodelinaea, Vinogradnaea, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 10:10 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 23. Ialoveni: s. Gangura parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Alexandrovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Carbuna parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Văsieni,partial în intervalul de timp între 09:35 – 10:55 , pentru conectarea consumatorului nou. 24. Leova: s. Sîrma parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sărata Nouă: str. Litoralului, Sărata Nouă, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 25. Orhei: s. Lucășeuca, s. Seliște parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 26. Străşeni: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Lăpuşneanu , Constantin Negruzzi, Eugen Coca, Grigore Ureche, Igor Vieru, Ioan Vodă, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mihai Kogălniceanu, Mitropolit Dosoftei, Petru Rareş, Podgorenilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Alexandru Marinescu , Alexandru Marinescu str-la, Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. Cîmpiilor , Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Cojuşna, Sireţcaea, Sîreţului , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei , Nucarilor, Petru Rareş parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Pănășești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 27. Ştefan Vodă: s. Căplani: str. Ștefac Cel Mare, Căplani, Lenin, Sov. Armii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ermoclia: str. Alexandr Puşkin, Alexandru cel Bun, Brejneva, Comsomoliscaea, Dimitrie Cantemir, Eugen Doga, Gherman Titov, Grigore Cotovschi, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Maslova, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Molodejnaea, Pavlov str-la, Pionerscaea, Proletarscaea, Ermoclia, Semenovscaea, Sovetscaea, Suvorova, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:25 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ermoclia: str. Eugen Doga, Iurie Gagarin, Ermoclia, Maslova parțial, în intervalul de timp între 10:15 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Popeasca: str. Boris Glavan, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, Popeasca, Serghei Lazo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 28. Taraclia: s. Borceag: str. Ion Eachir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 29. Teleneşti: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Cojocaru, Dacia, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Ion Creangă , Izvoraş, Matei Basarab, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mioriţa, Petru Rareş, Teleneşti parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Negureni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Chiștelnița parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.