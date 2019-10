Facebook a blocat mai multe campanii de manipulare provenind din Iran și Rusia

18:50

Castravetii in sine sunt legume benefice sanatatii. Dar si despre gustosii castraveti murati se poate spune ca au efecte benefice asupra sanatatii.Castraveti murati – BeneficiiCoaja de castraveti murati contine o enzima care ajuta la digerarea si asimilarea proteinelor. Castravetii murati previn indigestiile, balonarea si disconfortul abdominal. Cand consumi castraveti murati in saramura se stimuleaza activitatea pancreasului si productia unor substante care maresc receptivitatea organismului la insulina.De asemenea, castravetii murati contin fibre alimentare care stimuleaza activitatea hepatica si previn producerea colesterolului in exces.Castraveti murati – ContraindicatiiTotusi, pe cat sunt de gustosi, castravetii murati ar trebui consumati cu moderatie. Continutul bogat de sodiu ii fac destul de periculosi pentru cei care au tensiunea mare sau probleme cu retentia de apa. Conform nutritionistilor, un singur castravecior murat contina 300 mg de sodiu, in conditiile in care doza zilnica recomandata de sodium este de 2.300 mg.