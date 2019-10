(VIDEO) Mesajul președintelui CSM, către Adunarea Generală a Judecătorilor: „Niciun membru CSM nu își va prezenta demisia”

06:20

Cel mai important lucru care merită a fi remarcat în cadrul alegerilor de duminică e că am avut, într-adevăr, parte de cel mai corect și liber scrutin din ultimii ani. O doză de libertate pe care nu prea am simțit-o anterior este, deocamdată, singurul plus pe care l-a adus coaliția PSRM-ACUM încropită la 8 iunie. […] Articolul Mizele lui Năstase și Ceban pentru turul II și micul truc al PSRM apare prima dată în Cotidianul.