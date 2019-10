Alertă la Taraclia: 300 de proiectile de artilerie, găsite de muncitori

12:40

Alegerile legislative anticipate care vor avea loc în Spania la 10 noiembrie au puţine şanse să rezolve blocajul politic persistent între partidele de stânga şi cele de dreapta, indică un sondaj agregat publicat marţi de cotidianul El Pais, transmite Reuters. Alegătorii spanioli sunt chemaţi să-şi exprima opţiunile pentru a doua oară în acest an, după ce premierul în funcţie, socialistul Pedro Sanchez, nu a reuşit să construiască o majoritate în urma scrutinului din aprilie. Sondajul a fost publicat în săptămâna în care liderii separatişti catalani au fost condamnaţi de justiţie la pedepse grele cu închisoarea, un subiect care a dominat scena politică şi a declanşat proteste violente. Proiecţiile arată că Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) va obţine trei locuri în plus, ajungând la 126, dar, chiar şi cu sprijinul celor două partide mai mici de stânga, o alianţă condusă de socialişti nu ar reuni cele 176 de mandate necesare pentru o majoritate, pentru care ar fi necesară şi susţinere din partea formaţiunilor regionale. Partidul Popular (PP, conservator), de opoziţie, ar obţine 30 de locuri suplimentare, adică un total de 96, insuficiente pentru a forma o majoritate de guvernare cu Vox şi Ciudadanos. Formaţiunea Vox, de extremă dreapta, care şi-a făcut intrarea în parlament în urma scrutinului din aprilie, ar câştiga 10 mandate în plus, depăşind atât stânga radicală Unidas Podemos, cât şi partidul Ciudadanos (liberal), şi devenind al treilea grup parlamentar. sursa: agerpres.ro