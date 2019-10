PSRM, ACUM și PDM, despre formarea majorității în consiliile raionale și locale

09:00

Pentru prima dată în istoria alegerilor locale din municipiul Chișinău, ambii candidați care au acces în turul doi al alegerilor locale reprezintă puterea. Din acest considerent, responsabilitatea lor este mult mai mare. De această părere este consultantul politic Igor Volnițchi. Potrivit lui, de prestația candidaților în turul doi la Primăria capitalei depinde, în mare parte, stabilitatea coaliției de guvernare, transmite IPN. „Pentru mine aceste alegeri sunt importante și din punctul de vedere al declanșatorului ulterioarelor evenimente politice. Eu cred că de prestația candidaților în turul doi la Primăria capitalei depinde, în mare parte, stabilitatea coaliției de guvernare”, a afirmat Igor Volnițchi în cadrul emisiunii „Ora expertizei” de la postul Jurnal TV. Potrivit lui Igor Volnițchi, campania pentru alegerile locale a fost una destul de interesantă, având în vedere atât ziua alegerilor, cât și rezultatele. Igor Volnițchi spune că i-a prezentat interes oscilația legată de participarea la vot. Totodată, consultantul politic consideră că turul doi în capitală va fi mult mai energic. „De regulă, în Chișinău, turul doi are loc sub semnul puternic al alegerii politice și geopolitice. Primul tur, și anul trecut, am văzut că a avut loc mai mult sub semnul profesionalismului, al ofertelor, viziunilor profesioniste”, a afirmat Volnițchi. Alexei Busuioc, vicepreședinte Congresului Autorităților Locale din Moldova, spune că statistica arată că la fiecare scrutin local aproximativ 30% dintre primari se înlocuiesc cu unii noi, ceilalți 70% rămân aceiași. Totodată, Alexei Busuioc spune că există unele semnale că și acum s-ar aplica metoda intentării dosarelor față de primari pentru a-i constrânge să treacă de partea unui sau altui partid, așa cum s-a întâmplat pe perioada guvernării precedente. „Eu sper că acest lucru să nu se mai petreacă, deși sunt unele semnale din teritoriu, din Primării”, a declarat vicepreședintele CALM. Fostul consilier municipal Oleg Cernei este de părere că această campanie pentru locale a fost una inedită din considerentul că nu s-a folosit resursa administrativă, nu au fost observate autocare cu miniștri și funcționari publici care să fi fost antrenați în campanie. Acest lucru a eliminat presiunea administrativă. „Eu am participat în șapte campanii electorale pentru municipiul Chișinău și este pentru prima dată când sunt atâția concurenți electorali care pretind la funcția de primar al capitalei. Deci, au fost oferte electorale, promisiuni electorale. Cred că a lipsit intriga politică pentru că în 2018 a fost Vladimir Plahotniuc subiectul în campania electorală. Acum, mesajul care să aibă priză la electorat trebuia să fie infrastructura, dezvoltarea urbanistică, dezvoltarea cartierelor, suburbiilor. A fost o campanie tehnică”, a precizat Cernei. Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari consideră că pe 3 noiembrie, când va fi organizat al doilea tur de scrutin în municipiul Chișinău, va fi reconfirmată voința cetățenilor și candidatul blocului ACUM, Andrei Năstase, va deveni primar al capitalei. „Toate calculele și toate circumstanțele politice denotă acest lucru și eu n-am niciun dubiu că Andrei Năstase, pe 3 noiembrie, devine primar general”, a declarat deputatul. Potrivit lui, cetățenii s-au obișnuit că atmosfera în ziua alegerilor era, de obicei, foarte tensionată, de aceea, unora li s-a părut monotonă. „Cumva ne-am deprins cu răul, cu atmosfera că regimul va falsifica voturile și cumva am devenit ostaticii acestui sindrom. Ieri, toți concurenții, de opoziție și de la guvernare, au spus că alegerile au fost, cu anumite abateri, libere și corecte. Într-un fel, pentru mulți analiști acest lucru a fost plictisitor”, a afirmat Slusari. În turul doi al alegerilor pentru funcția de primar alcapitalei, candidatul PSRM, Ion Ceban, a acces cu 40,19% din voturile alegătorilor, iar reprezentantul blocului ACUM, Andrei Năstase, cu 31,08% din sufragii.