Regele Thailandei i-a retras concubinei toate titlurile regale și militare

"Civilizaţia carburanţilor fosili, care se află la baza primelor două revoluţii industriale, se prăbuşeşte în timp real", a declarat el într-un interviu pentru AFP, acordat cu ocazia lansării în Franţa a celui mai recent volum al său, "The Green New Deal: Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by 2028, and the Bold Economic Plan to Save Life on Earth", tradus în limba franceză cu titlul "Le New Deal vert mondial" şi publicat de editura Les liens qui liberent. Jeremy Rifkin, care a consil...