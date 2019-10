A început procesul de selectare a candidaților la funcția de procuror general al R.Moldova

09:50

Ceaţa politică s-a risipit aproape definitiv. O idee care plutea în aer în ajun de scrutin era că Ion Ceban ar putea câştiga capitala din primul tur, Iată că rezultatele obținute de Ion Ceban și Andrei Nastase în primul tur reproduc aproape rezultatele din primului tur de anul trecut. Va fi turul doi, dar aproape că e previzibil rezultatul. Discutăm despre aceste şi alte nepotriveli ale aşteptărilor din ajun cu preocupările de după scrutin cu sociologul Vasile Cantarji de la CBS-Axa.Europa Liberă: Casa Dvs. de sondaje – CBS-AXA – a efectuat cele trei măsurări preelectorale în Chișinău. Se potrivesc lucrurile, cam ce au arătat sondajele și ce a ieșit?Vasile Cantarji: „S-au potrivit cu mare exactitate, fără mari surprize produse pe ultima sută de metri. Au ieșit – așa cum s-a și preconizat – în mod detașat doi lideri urmare a alegerilor, fiind vorba de Ion Ceban pe primul loc și Andrei Năstase pe locul 2, precum au ieșit și procentual foarte aproape de predicțiile realizate în baza sondajelor cu o săptămână înainte de scrutin.”Europa Liberă: Dar o idee care parcă plutea în aer, cum am spus la începutul acestei emisiuni, era că Ion Ceban ar putea câștiga capitala chiar din primul tur. Iată că aceste rezultate parcă reproduc ceea ce s-a întâmplat un an în urmă. Cum vă explicați? De ce pare totul atât de constant în preferințele alegătorilor?Vasile Cantarji: „Se pare că totul a rămas destul de șablonat în scenariile alegerilor pentru municipiul Chișinău în mod particular, iar toate predicțiile apărute pe parcursul zilei erau produse de marea enigmă a prezenței, care la rândul său are o altă enigmă legată de ziua alegerilor. Or, pentru prima dată, probabil, am avut alegeri locale toamna, până acum au fost primăvara-vara, iar condițiile zilei și-au impus amprenta, astfel încât părea la un moment dat, în miezul zilei, că se va sfârși cu o prezență foarte scăzută care tradițional avantajează, să zicem convențional, stânga. Însă pe parcursul zilei, în a doua jumătate a zilei tempoul de prezență la votare s-a menținut, astfel încât spre finele zilei fiind depășit numărul de voturi acordate chiar în primul tur din cadrul alegerilor locale noi din anul trecut.”Europa Liberă: Deci nu ar fi corect să vorbim acum despre o prezență mică la vot în acest scrutin? E o prezență relativ înaltă?Vasile Cantarji: „În primul rând, trebuie să constatăm că pe termen lung se menține tendința de reducere a prezenței la votare, indiferent de tipul alegerilor.”Europa Liberă: Politicienii preferă să explice asta prin exod, prin faptul că tot mai mulți cetățeni părăsesc Republica Moldova. E valabilă această explicație? Lor le vine la îndemână ca să nu creadă cineva că nu au reușit să suscite interes pentru alegeri.Vasile Cantarji: „Să știți că matematic este perfect valabilă și această explicație.”Europa Liberă: Totuși, tendința generală e de scădere, dar nu la acest scrutin?Vasile Cantarji: „Nu la acest scrutin. Dacă comparăm, de exemplu, scrutinul din 2018 au fost și factori care au jucat pentru sporirea prezenței. În mod particular, fiind alegeri generale noi, prezența a fost motivată și de alegerile la nivel local, primari și consilii locale. În mod special, dacă vorbim despre municipiul Chișinău, acest lucru tradițional motivează o prezență mai sporită în suburbii.”Europa Liberă: Până la urmă, cetățenii au simțit importanța acestui exercițiu electoral și au ieșit la vot? Vasile Cantarji: „Știți cum e, sunt foarte multe motive care stau la baza deciziei de a ieși sau nu la vot. Totuși trebuie să recunoaștem că nivelul de prezență atestat nu este unul tocmai strălucit.”Europa Liberă: Apoi îmi amintesc o altă idee din ultimul sondaj pe care l-ați prezentat împreună cu Watch Dog, că în turul doi, în eventualitatea existenței acestui tur, socialistul Ion Ceban ar putea ieși învingător, indiferent dacă se va duela cu Năstase sau Chirtoacă. Există? Vasile Cantarji: „Este adevărat. Și e un aspect tradițional și el la rândul său din simplul motiv că...” Europa Liberă: Chiar cu această rezervă care există de aproape 10% obținute de Dorin Chirtoacă, care deja a îndemnat alegătorii să-l sprijine pe Andrei Năstase? Octavian Țîcu cu aproape 5%? Vasile Cantarji: „Aveți perfectă dreptate, însă dacă ne referim la sondajele care sunt realizate cu ceva timp înainte de alegeri, în condițiile în care alegătorul nu cunoaște rezultatele finale și este pus în situația să simuleze o eventuală distribuție a voturilor, urmare a căreia e rândul său să decidă cum va proceda în turul doi a existat întotdeauna tendința de nedeterminare a alegătorului care tinde spre dreapta, candidații forțelor pro-europene. Acest alegător de regulă se decide mult mai târziu urmare a mai multor circumstanțe. Respectiv, în sondaje acești alegători la întrebarea cu privire la votul din turul doi, în momentul realizării sondajelor nu sunt pregătiți să dea un răspuns tranșant.”Europa Liberă: Deci nu pot fi considerate prea relevante răspunsurile pe care le dau totuși?Vasile Cantarji: „Însăși lipsa de răspuns este la fel de relevantă ca și un răspuns, doar că trebuie interpretată în modul cuvenit.”Europa Liberă: Vă cer acum o apreciere, dl Cantarji. Înainte de acest scrutin, toată lumea zicea că va fi un test, că electoratul de dreapta va arăta cum a perceput combinația politică a dreptei pro-europene cu socialiștii. Dvs. acum aveți răspuns la această întrebare? Cum a perceput, într-adevăr, electoratul de dreapta această combinație sau a rămas rece?Vasile Cantarji: „Faptul că alegerile – cel puțin în cadrul municipiului Chișinău – și-au păstrat perfect șablonul atestat și în scrutinele precedente...”Europa Liberă: ...un an în urmă.Vasile Cantarji: „Nu doar un an în urmă. Amintiți-vă de scrutinele în care a fost ales și Dorin Chirtoacă, șablonul s-a păstrat perfect și acest lucru arată că alegătorul în mod foarte conștient a înțeles circumstanțele în care s-au produs alierile la nivel politic general în Parlament și le-a asumat.”Europa Liberă: Se consideră întotdeauna că destinul politic al Chișinăului este cumva crucial pentru scena politică națională. În baza acestor alegeri ați putea spune acest lucru?Vasile Cantarji: „Nu doar în baza alegerilor. Să nu uităm că municipiul Chișinău încadrează a patra parte din populația țării și mai mult de jumătate din potențialul economic al țării și, respectiv, acest lucru nu poate niciodată să fie neglijat.”Europa Liberă: În eventualitatea turului doi, este absolut sigur că va avea loc turul doi în Chișinău, ce credeți că va conta în aceste două săptămâni pentru rezultatul final?Vasile Cantarji: „Ca de fiecare dată va conta prezența finală la urne. Or, în condițiile unei prezențe scăzute este avantajat candidatul Partidului Socialiștilor.”Europa Liberă: Deci, acum candidații, dacă au preocupări, trebuie să și le facă în raport cu asigurarea unei prezențe masive la vot?Vasile Cantarji: „În mod special, candidatul Blocului ACUM.”Europa Liberă: Despre votul geopolitic în Chișinău s-a vorbit mult în toți acești ani și cu precădere în ajunul acestei campanii electorale. De ce credeți că se menține acest vot geopolitic în Chișinău?Vasile Cantarji: „Ba dimpotrivă aș spune că această campanie electorală s-a distanțat de acest aspect, aș spune că în această campanie electorală considerentele geopolitice au contat mai puțin și s-a discutat și s-a pus accent mult mai puțin pe ele, faptul care probabil a și diminuat din marea intrigă a alegerilor.”Europa Liberă: Vă rog să explicați de ce credeți astfel.Vasile Cantarji: „Circumstanțele în care au avut loc aceste alegeri, or ambii lideri atât în sondaje, cât și în numărul de voturi acumulate făceau, în primul rând, parte dintr-o alianță de guvernare. Or, este foarte posibil că a existat și un consens tacit pe interiorul alianței. Am văzut că nu au avut loc atacuri foarte dure a primilor doi candidați unul în adresa altuia.”Europa Liberă: Da, se pare că n-au venit nici la dezbateri ca să nu se scape cumva să se atace reciproc.Vasile Cantarji: „Exact.”Europa Liberă: Pe finalul acestei discuții. Victoria candidatului Partidului „Șor” în Orhei și cea a lui Usatîi la Bălți, Dvs. ca sociolog ce vă spun aceste imperii?Vasile Cantarji: „Aceste formațiuni politice își mențin pozițiile forte în aceste regiuni, au reușit, în pofida perturbărilor și sorții politice a liderilor acestor formațiuni.”